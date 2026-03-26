Ngày 26-3, đại diện cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phản ánh tình trạng khó khăn nghiêm trọng do chi phí vốn tăng cao.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị giảm lãi suất

Một số doanh nghiệp phản ánh ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay từ 7% lên 10%/năm, có doanh nghiệp vay với mức lãi suất khoảng 15%/năm. Mức tăng đột ngột này khiến kế hoạch tài chính bị phá vỡ, chi phí đội lên nhanh chóng, tạo gánh nặng lớn cho hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu còn rơi vào thế “kẹt hai đầu”: đầu vào chịu áp lực giá vốn và lãi suất tăng, nhưng đầu ra là giá bán lẻ do Nhà nước quản lý, không thể tự điều chỉnh. Đáng lưu ý, chiết khấu về 0 đồng khiến doanh nghiệp không có nguồn bù đắp chi phí, càng bán càng lỗ nhưng vẫn phải duy trì để bảo đảm nguồn cung thị trường.

Các chi phí vận hành như nhân công, điện nước, bảo trì thiết bị, phòng cháy chữa cháy, vận chuyển, cùng chi phí tài chính… đều dồn lên vai doanh nghiệp. Trong đó, lãi vay được xác định là áp lực lớn nhất hiện nay. Gánh nặng này khiến hệ thống bán lẻ rơi vào tình trạng suy yếu trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

TS Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (kinh doanh xăng dầu), đại diện cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị sớm triển khai chính sách lãi suất ưu đãi riêng cho lĩnh vực phân phối, bán lẻ xăng dầu - một lĩnh vực thiết yếu nhưng biên lợi nhuận thấp. Đồng thời, cần có giải pháp ổn định lãi suất huy động và cho vay, hạn chế tình trạng tăng đột biến; minh bạch cơ chế điều chỉnh lãi suất, quy định biên độ và thời gian cố định tối thiểu để doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trong trường hợp chiết khấu về 0 đồng kéo dài, nhằm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp khi tham gia bình ổn thị trường. “Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ đổ vỡ diện rộng và tác động lan sang sản xuất, vận tải, đời sống người dân là hiện hữu”, TS Giang Chân Tây nhấn mạnh.

THI HỒNG