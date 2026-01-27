Sáng đèn vở múa đương đại “Đa Thức”

Sau 7 năm kể từ lần công diễn đầu tiên, tác phẩm múa đương đại Đa Thức trở lại sân khấu trong phiên bản mới 2026, như một dấu mốc tiếp nối và chuyển dịch thế hệ trong dòng chảy nghệ thuật múa đương đại tại Việt Nam.

Phiên bản 2026 được tái cấu trúc với sáu diễn viên múa, gồm có bốn gương mặt mới và hai diễn viên từng tham gia phiên bản múa Đa Thức năm 2019. Sự thay đổi về con người nhằm mở ra những dịch chuyển, thể hiện những gián đoạn và tái cấu trúc trong ngôn ngữ hình thể, đặt tác phẩm vào trạng thái luôn vận động.

Tác phẩm không xây dựng một câu chuyện tuyến tính, không theo trình tự thời gian, cũng không hướng tới việc cung cấp sự diễn giải cụ thể, mà thay vào đó sẽ mời gọi khán giả bước vào trạng thái quan sát, cảm nhận và tự đối thoại thông qua sự hiện diện và chuyển động của cơ thể.

Đặc biệt, trong Đa Thức 2026, phần âm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ Long Đinh, cùng trình diễn trực tiếp trên sân khấu, kết hợp biểu diễn cùng các nhạc cụ dân tộc.

Sự hòa quyện giữa âm thanh sống động, chất liệu âm nhạc truyền thống và những chuyển động cơ thể của các nghệ sĩ múa sẽ góp phần kiến tạo một trường biểu hiện nghệ thuật và các cung bậc cảm xúc đa tầng.

Công ty múa đương đại H2Q được thành lập vào năm 2019 bởi ba nghệ sĩ: Bùi Ngọc Quân, Nguyễn Việt Hà và Nguyễn Duy Thành, là một đơn vị nghệ thuật hoạt động độc lập, tập trung vào sáng tạo, đào tạo và trình diễn múa đương đại tại Việt Nam. Các dự án của H2Q đặt trọng tâm vào việc phát triển ngôn ngữ hình thể đương đại, đồng thời mở ra không gian đối thoại giữa các thế hệ nghệ sĩ thông qua thực hành sáng tác và biểu diễn. Bên cạnh hoạt động trình diễn, H2Q hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ tiếp cận với các tiến trình sáng tạo dài hạn và bối cảnh nghệ thuật rộng mở.

