Sáng mãi ngọn lửa tự hào

Ngày 30-8, gần 100 bạn trẻ đại diện cho hơn 1.820 đoàn viên từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tham gia Chương trình sinh hoạt truyền thống và giao lưu nhân chứng lịch sử mang tên Hòa bình đẹp lắm ! Chương trình do Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố tổ chức, Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng cai thực hiện.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử trong chương trình "Hòa bình đẹp lắm"! Ảnh: HỮU VI

Ký ức chưa phai

Sau khi xem suất chiếu đặc biệt bộ phim Mưa đỏ, các bạn trẻ có buổi giao lưu đầy cảm xúc cùng Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá, BS-CK1 Võ Quang Ghi (nguyên y tá Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Thương binh – Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị năm 1972) và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Lại Thị Kim Túy (cô Sáu Túy, từng tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968).

Chương trình còn có sự tham gia của đồng chí Hoàng Đôn Nhật Tân, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn.

Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá, BS-CK1 Võ Quang Ghi chia sẻ với các bạn trẻ. Ảnh: VIỆT NGA

Hơn 120 phút trôi qua, những đôi mắt vẫn còn rưng rưng, chăm chú vào màn hình như chưa thoát ra được khỏi không gian đầy bi tráng của chiến trường thành cổ Quảng Trị.

Nếu bên kia màn ảnh là hàng ngàn thanh niên tuổi đôi mươi đang cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước, thì bên này là những đoàn viên, thanh niên đang từng ngày tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình càng thêm ý nghĩa khi có sự giao lưu giữa hai thế hệ: người trở về từ mưa bom lửa đạn và người được sinh ra, lớn lên trong hòa bình.

Những thước phim dù hoành tráng đến đâu cũng không thể lột tả hết sự ác liệt của chiến trường ngày xưa. Dẫu vậy, mỗi thước phim hiện ra là mỗi lần lòng người cựu chiến binh đau nhói, xót thương những đồng đội đã ngã xuống.

Ban tổ chức trao hoa tri ân Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá Võ Quang Ghi và nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Lại Thị Kim Túy

Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá Võ Quang Ghi cho hay, trận chiến 81 ngày đêm năm 1972 trong ông là một phần ký ức của năm tháng tuổi trẻ khi ông là sinh viên năm 2 Trường Đại học Y khoa Hà Nội tạm xếp bút nghiên.

Mỗi tấc đất nơi Thành cổ đều là những cuộc đời có thật. Họ đều rất trẻ, xếp bút nghiên lên đường ra trận, cầm, thậm chí đeo súng không chút kinh nghiệm, nhưng trái tim và ánh mắt luôn rất sáng và rực lửa - khi Tổ quốc gọi tên mình.

“Đến bây giờ, chúng tôi vẫn đau đáu làm sao tìm được thông tin của những đồng đội đã ngã xuống để gửi cho những người mẹ, người vợ được yên tâm. Hàng năm, tôi đều quay lại Thành cổ Quảng Trị vài lần. Mỗi khi thắp nhang cho đồng đội, tôi lại ý thức rằng đó là trách nhiệm của người còn sống. Người còn sống hôm nay chính là nhờ đồng đội. Chúng tôi mãi còn nặng tình với đồng đội, ngày nào chưa tìm được tên của đồng đội gắn trên bia, ngày ấy chúng tôi vẫn thấy mình chưa trọn vẹn với đồng đội”, Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá Võ Quang Ghi kể.

Đông đảo bạn trẻ tham gia buổi giao lưu. Ảnh: VIỆT NGA

Thắp lửa tinh thần xung kích

Thầy thuốc Ưu tú, Thượng tá Võ Quang Ghi kể thêm: “Có những thứ sau này khi hết cuộc chiến, trở về trên giảng đường, chúng tôi cứ tưởng tượng và không hiểu sao mình đủ sức chịu đựng được. Tôi vẫn nhớ khi vào chiến trường tôi nặng 45kg, sau đó bị thương chỉ còn 35kg. Trong tâm trí tôi, những gương mặt của đồng đội hiện rõ lắm, những bàn tay, bàn chân, những vết thương, mình nhìn mà không làm gì được. Cuộc chiến ác liệt đến thế, nhưng chúng ta luôn tự hào vì dân tộc mình đã chiến thắng”.

Các bạn trẻ xúc động khi lắng nghe câu chuyện từ các cựu chiến binh

Trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, cô Sáu Túy đã cùng đồng đội đánh trận quyết tử tại Bình Tân. 44 người cùng sát vai chiến đấu nhưng có đến 38 đồng đội của cô đã hy sinh, nhiều người chưa được xác định tên.

Trận chiến đó, ta đã tiêu diệt hơn 100 tên địch, phá hủy 3 xe bọc thép, bắn cháy 1 máy bay. Cô Sáu Túy là 1 trong 6 người sống sót.

Với cô, những khó khăn ngày ấy không ai là không biết, nhưng nói đến cách mạng và Tổ quốc, các chiến sĩ chưa bao giờ nao núng.

Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định năm xưa nhớ lại: “Tôi tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, bắt đầu là làm giao liên, sau đó mới tham gia công tác Đoàn. Thời ấy công tác thanh niên khổ lắm, chúng tôi đào đường, tải thương, tải đạn... Vậy mà mỗi khi được phân công, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Thậm chí, nếu trận đánh nào không được phân công đi tải thương, tải đạn, chúng tôi ở nhà chỉ có khóc thôi! Tinh thần của Đoàn thanh niên thời ấy còn trẻ, nhưng nhiệt huyết tham gia cách mạng, góp phần đánh giặc lại rất cao”.

Từ ấy đến nay, cô Sáu Túy vẫn miệt mài đi tìm các liệt sĩ đồng đội, xây bia tưởng niệm 38 liệt sĩ. Cô còn góp sức trùng tu một ngôi đình, vận động tặng quà cho người nghèo, mỗi năm mang hàng trăm phần quà tặng người nghèo, chăm lo những gia đình liệt sĩ…



Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định Lại Thị Kim Túy chia sẻ. Ảnh: VIỆT NGA

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh

Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM: Ký ức là sợi dây kết nối thiêng liêng Có những thước phim không đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là những trang sử sống động được khắc ghi bằng máu và nước mắt. Mưa đỏ đã tái hiện lại 81 ngày đêm nơi chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972, khiến trái tim người xem như thắt lại. Có thể, sẽ không một thước phim hay trang sách nào đủ sức nặng cân đong hết những mất mát của chiến tranh hay lòng quả cảm của người lính. Nhưng đó chưa bao giờ là lý do để chúng ta ngừng xem, ngừng kể, ngừng lắng nghe. Bởi ký ức chính là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Và bộ phim Mưa đỏ hay buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử hôm nay là sợi dây kết nối như thế. Nhà báo Võ Thắm, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Bí thư Đoàn Báo SGGP: Trân trọng hòa bình Những hình ảnh bi tráng trên màn ảnh, kết hợp những câu chuyện chân thực, xúc động được kể từ các nhân chứng sống của lịch sử - đã để lại trong lòng người trẻ hôm nay niềm xúc động, tự hào sâu sắc. “Hòa bình đẹp lắm!” là điều mà chúng tôi khi rời khỏi buổi chia sẻ cùng các bác hôm nay đều có chung cảm nhận. Hòa bình mà chúng ta đang hít thở hôm nay đã phải đánh đổi bằng những hy sinh không thể đong đến.

