Nhóm Chillies trở lại với album "KIM"

Sau 4 năm kể từ album đầu tay " Qua khung cửa sổ" , Chillies chính thức trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên "KIM" vào tối 16-10.

Chillies ra mắt album phòng thu thứ hai “KIM”

Nếu Qua khung cửa sổ là lời tự sự của tuổi trẻ với những bản pop rock giàu cảm xúc, thì KIM lại là hành trình mở ra thế giới âm nhạc nhiều màu sắc hơn - nơi disco, synth pop và groove retro cùng hòa quyện trong tinh thần phóng khoáng, tích cực vốn đã trở thành dấu ấn của Chillies.

Album gồm 7 ca khúc hoàn chỉnh là Không hối hận, Gold, Đôi cánh, Lády, Đi tìm, Dễ, Bermuda cùng 2 đoạn mở đầu và kết thúc. Tất cả được sắp xếp liền mạch như một vòng tròn cảm xúc hoàn chỉnh.

Chillies thay đổi màu sắc và làm mới cách tiếp cận âm nhạc

Hiện tại, album có mặt trên tất cả nền tảng nhạc số, và được phát hành dưới cả hai định dạng vật lý và digital.

Tiếp nối thành công từ sự kiện Pre-listening Private Showcase tại TPHCM cách đây vài ngày, Chillies sẽ tổ chức buổi ký tặng và giao lưu cùng người hâm mộ vào ngày 19-10 tại Hà Nội.

