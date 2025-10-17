Mỹ Mỹ ra mắt album đầu tay “Burning blue”

Ca sĩ Mỹ Mỹ chính thức phát hành album “Burning Blue” vào tối 16-10, sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật của mình.

Album gồm 12 ca khúc (8 bài mới hoàn toàn, 1 ca khúc được làm mới cùng 3 ca khúc cũ), gồm Giản hạ thủy, Delulu, Love me like that, Một mình em, Stay here, Em cười tươi vào ngày anh cưới, Đố anh giữ được em, Her remix...

Album Burning Blue còn có sự quy tụ của hai ca khúc từng gây chú ý trước đó - Em cười tươi vào ngày anh cưới và Đố anh giữ được em, được phát hành vào tháng 8-2025 và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong đó, ca khúc Đố anh giữ được em là một bản pop dance mang đậm màu sắc đặc trưng của Mỹ Mỹ - sôi động, hiện đại và đầy năng lượng, thể hiện rõ cá tính nghệ sĩ trẻ trung, tự tin.

Đặc biệt, Giản hạ thủy - ca khúc chủ đề của album, mang giai điệu dịu dàng và thấu cảm, lấy hình tượng dòng nước để ẩn dụ cho người con gái nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong tâm hồn luôn cháy bỏng và quyết liệt.

Cả hai bài hát Đố anh giữ được em và Giản hạ thủy đều được Mỹ Mỹ sáng tác cùng với Pay.

Album Burning Blue thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt của Mỹ Mỹ, cô còn tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật.

Tiếp nối dấu ấn của album, Mỹ Mỹ sẽ tổ chức Fancon Burning Blue vào ngày 24-10, tại TPHCM.

“Burning Blue với tôi không chỉ là một album, mà là quá trình tôi đối diện và học cách yêu lại chính mình. Giống như ngọn lửa xanh, nó không ồn ào, không dữ dội, nhưng luôn cháy âm ỉ. Tôi mong khi khán giả nghe album này, họ cũng tìm thấy phần ngọn lửa xanh của riêng mình", Mỹ Mỹ chia sẻ.

Album Burning Blue hiện đã phát hành trên tất cả các nền tảng số như Spotify, Apple Music, YouTube Music...

THU HƯƠNG