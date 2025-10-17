Thị trường điện ảnh Việt hướng đến mục tiêu 1.000 cụm rạp

Đó là thông tin được ông Trương Xuân Bách, Giám đốc phát triển dự án Beta Group, chia sẻ tại buổi thảo luận với chủ đề "Đầu tư bền vững nhượng quyền rạp chiếu phim Beta", ngày 17-10.

Ông Trương Xuân Bách cho biết, tính đến hết năm 2024 thị trường điện ảnh Việt có 212 cụm rạp. Năm 2024 toàn thị trường thu hút 54 triệu lượt khách, tăng mạnh so với con số 34 triệu lượt khách vào năm 2022.

Theo ông Bách, các nhà chuyên môn nhận định thị trường rạp chiếu phim và điện ảnh đang là "miếng bánh hấp dẫn" thu hút các nhà đầu tư để có sự phát triển chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng rạp phim và phủ sóng khắp các tỉnh thành trong thời gian tới.

Trong đó, tầm nhìn đến năm 2035, mức tăng trưởng được kỳ vọng đạt 1.000 cụm rạp với hơn 100 triệu lượt khách/năm.

Tại buổi gặp gỡ với các nhà đầu tư, chuyên gia thị trường, đối tác, cố vấn khởi nghiệp phía Beta Group đã giới thiệu mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam.

Beta Cinema là đơn vị tiên phong thực hiện mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim

Một điểm đặc biệt khiến mô hình nhượng quyền của Beta sau khi triển khai tại 5 cụm rạp đều thành công đó là tập trung vào phân khúc giá rẻ, với giá vé cạnh tranh chỉ từ 40.000 đồng.

VĂN TUẤN