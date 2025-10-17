Secret Garden xúc động trước tình cảm của khán giả Việt Nam

Sáng 17-10, tại Hà Nội, nhóm nhạc nổi tiếng châu Âu Secret Garden đã gặp gỡ báo chí trước thềm concert diễn ra tối 18-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nhóm nhạc tặng đàn cho ban tổ chức chương trình “Secret Garden Live in Vietnam"

Hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu biểu diễn tại Việt Nam, khẳng định đây sẽ là một đêm nhạc giàu cảm xúc, kết hợp giữa những tác phẩm kinh điển và yếu tố mới mẻ.

Nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry cho hay, đặt chân đến Hà Nội chưa đầy 24 giờ, bà đã cảm nhận được sự nồng hậu của khán giả và êkíp tổ chức.

Nhóm nhạc chia sẻ đã rất sẵn sàng cho đêm diễn 18-10 tại Hà Nội

Nhạc sĩ Rolf Løvland cho biết, chuyến lưu diễn lần này trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm, khiến cảm xúc càng thêm đặc biệt: “Chúng tôi hạnh phúc khi biết có những khán giả đã đồng hành cùng Secret Garden hơn 10 hay 15 năm. Mỗi lần biểu diễn là một cơ hội để tri ân tình cảm đó qua âm nhạc”.

Fionnuala Sherry cảm thấy tuyệt vời khi được góp phần hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của Fionnuala Sherry

Secret Garden cũng chia sẻ về hành trình 30 năm gắn bó, từ cuộc gặp gỡ tình cờ năm 1995 tại châu Âu cho đến khi cùng nhau tạo nên hơn 100 tác phẩm. Theo hai nghệ sĩ, điều giữ họ đồng hành suốt ba thập kỷ là niềm tin rằng “âm nhạc có thể kết nối trái tim và chữa lành con người”.

Cuối buổi họp báo, nhóm gửi thông điệp đến người hâm mộ Việt Nam: “Giữa cuộc sống bận rộn, âm nhạc có thể mang lại sự bình yên và cảm hứng để bước tiếp. Chúng tôi mong âm nhạc của mình là món quà nhỏ cho tâm hồn”.

Các nghệ sĩ biểu diễn bài “You Raise Me Up”

Buổi biểu diễn của Secret Garden nằm trong chuỗi concert thiện nguyện “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam phối hợp tổ chức, với toàn bộ doanh thu được dùng hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Từ những bản nhạc từng vang lên trong các bộ phim và chương trình truyền hình Việt Nam đến đêm diễn ý nghĩa này, Secret Garden tiếp tục hành trình lan tỏa năng lượng tích cực - nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, khán giả và cộng đồng.

Sau đêm nhạc, nhóm dự kiến quay MV tại Ninh Bình để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

MAI AN