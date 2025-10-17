Diễn viên Hoàng Phúc ám ảnh cảnh quay đêm mưa ở nghĩa địa

Quá trình ghi hình bộ phim " Cải mả" , cảnh quay khiến Hoàng Phúc nhớ nhất là ngồi khóc bên mộ giữa đêm khuya, trong cơn mưa tầm tã kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ.

3 năm kể từ vai phản diện trong 578: Phát đạn của kẻ điên, Hoàng Phúc tái xuất màn ảnh với vai diễn đầy thử thách trong bộ phim kinh dị - tâm linh Cải mả (đạo diễn Thắng Vũ).

Trong phim, anh đảm nhận vai ông Quang – người đứng đầu dòng họ Đỗ, vừa tri thức, vừa quyền uy, sống trong cơ ngơi đồ sộ ở TPHCM.

Diễn viên Hoàng Phúc trong phim "Cải mả". Ảnh: NVCC

Bên cạnh ông là các anh chị em ruột mỗi người một số phận. Đó là ông Minh (Thạch Kim Long) – người anh bí ẩn trở về sau nhiều năm biệt tích. Cô Chánh (Kiều Trinh) – người phụ nữ nghèo khổ, khắc khổ. Ông Đại (Hoàng Mèo) – người con út an phận, được giao trọng trách chăm sóc nhà từ đường.

Chuyện bắt đầu khi hàng loạt tai nạn kinh hoàng xảy đến với các thành viên trong gia tộc, khiến họ tin rằng mình đang bị ông bà quở trách vì bỏ bê phần mộ tổ tiên. Bốn anh em họ Đỗ cùng con cháu buộc phải tề tựu, thực hiện nghi thức cải táng mộ phần, và từ đây những bí mật rùng rợn dần hé lộ.

Nói về cảnh quay khắc nghiệt nhất khi phải dầm mưa suốt đêm giữa trời lạnh, Hoàng Phúc cho biết, đây là một trong những cảnh cao trào nhất của phim. Nhân vật phải trải qua nỗi đau tột cùng trước cái chết của người thân, vừa khóc, vừa chịu đựng mưa gió lạnh buốt.

Theo tiết lộ, thời tiết đêm đó nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh liên tục, ê-kíp phun nước mưa nhân tạo không ngừng. Cảnh lên phim chỉ vài phút nhưng anh và bạn diễn phải quay suốt đêm để đạt được cảm xúc và hình ảnh tốt nhất.

Cảnh quay dầm mưa đêm ở nghĩa địa khiến Hoàng Phúc nhớ đời. Ảnh: NVCC

Đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ, với cảnh quay này, Hoàng Phúc không than một lời, chỉ tập trung diễn, khóc thật run thật giữa mưa. Điều đó khiến cảnh quay trở nên ám ảnh và chân thực.

Hoàng Phúc tiết lộ, nhờ thói quen luyện tập thể thao mỗi ngày, anh mới có đủ sức bền để chịu đựng những cảnh quay khắc nghiệt như vậy.

Diễn viên Hoàng Phúc lăn xả với vai diễn trong phim. Ảnh: NVCC

Trở lại với điện ảnh sau 3 năm vắng bóng, Hoàng Phúc cho biết, anh nhận lời tham gia dự án lần này vì vai diễn quá ấn tượng và khác biệt so với những nhân vật từng thể hiện.

Nhân vật mang đến cho anh cảm giác rất lạ, vừa gai góc, vừa đời, lại có chiều sâu cảm xúc. Anh cũng tâm niệm, luôn coi mỗi vai diễn như vai đầu đời và bước vào với tâm thế háo hức, trọn vẹn nhất.

Cải mả sẽ có suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 29-10, cả ngày 30-10 và chính thức khởi chiếu ngày 31-10.

HẢI DUY