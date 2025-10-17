Suất chiếu đặc biệt phim “Tổ quốc trong tim”

Tối 17-10, bộ phim hòa nhạc Tổ quốc trong tim: The Concert Film có suất chiếu đặc biệt tại TPHCM thu hút sự chú ý của hàng trăm khách mời, khán giả.

Suất chiếu đặc biệt tại TPHCM không chỉ là một hoạt động tri ân khán giả, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình đưa Tổ quốc trong tim: The Concert Film đến với khán giả trên khắp mọi miền đất nước.

Từ đó, bộ phim tiếp tục lan tỏa giá trị tự hào dân tộc, tình yêu quê hương của người Việt Nam qua nhiều thế hệ bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, âm nhạc và cảm xúc Việt Nam.

Hàng trăm khách mời, khán giả tham gia suất chiếu đặc biệt "Tổ quốc trong tim: The Concert Film" tại TPHCM

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chia sẻ, khoảnh khắc 50.000 người trong sắc áo đỏ sao vàng hòa cùng nhau hát vang quốc ca đã tạo nên một hình ảnh chưa từng có.

Thậm chí khi kết thúc chương trình, khán giả vẫn nán lại hàng giờ, cùng hát, cùng nhảy múa - niềm xúc động ấy khiến ê-kíp nhận ra rằng, hành trình này chưa thể dừng lại.

Từ cảm xúc đó, bộ phim được thực hiện nhằm mang đến cho những ai không có mặt tại sân vận động hôm ấy có cơ hội sống lại trọn vẹn không khí tự hào và thiêng liêng của sự kiện.

Với hàng chục máy quay ghi hình từ nhiều góc độ, khán giả sẽ được thưởng thức những hình ảnh chân thực, toàn cảnh và giàu cảm xúc nhất.

Khoảnh khắc cả khán phòng cùng đứng dậy hát Quốc ca hòa giọng với bộ phim

Còn theo tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, những người thực hiện concert Quốc gia và ê-kíp sản xuất bộ phim cùng chung một mong muốn giản dị: được góp một phần nhỏ bé của mình cho Tổ quốc. Để thực hiện được chương trình này sức mạnh không chỉ đến từ nghệ sĩ hay ê-kíp sản xuất, mà từ hàng triệu trái tim yêu nước, từ chính nhân dân.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại buổi chiếu đó là khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được phát, toàn bộ khán giả trong khán phòng đã cùng đứng dậy, hòa nhịp hát bài Quốc ca.

Ông Lê Quốc Minh tặng 1.000 vé xem bộ phim đến Hội Cựu chiến binh TPHCM

Tại suất chiếu đặc biệt ở TPHCM, ông Lê Quốc Minh cũng đại diện báo Nhân dân tặng 1.000 vé bộ phim Tổ quốc trong tim: The Concert Film đến Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Trước đó, báo Nhân dân cũng đã tặng vé cho Hội Cựu chiến binh tại 7 tỉnh, thành và mong muốn sẽ được tiếp tục lan tỏa hơn nữa hành động ý nghĩa này.

Ngoài ra, toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đông đảo khách mời, khán giả háo hức đến xem suất chiếu đặc biệt

Tổ quốc trong tim: The Concert Film là phiên bản điện ảnh được phát triển từ Concert Quốc gia – đêm nghệ thuật chính luận quy mô lớn được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả đa thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc. Bộ phim tái hiện lại năng lượng ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến, âm thanh vòm đa chiều và hình ảnh 4K, đưa khán giả trở lại bầu không khí thiêng liêng và hào hùng của đêm concert lịch sử. Tổ quốc trong tim: The Concert Film do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Sun Bright và được CGV Việt Nam phát hành, chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17-10.

VĂN TUẤN