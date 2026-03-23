Sát cơ sở, tạo sự đồng thuận

Từ những con hẻm nhỏ đến các khu phố ở TPHCM, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng từng việc làm cụ thể, gần dân. Ở đó, có những bí thư chi bộ bằng sự tận tuỵ và trách nhiệm đã khơi dậy sức mạnh tập thể, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Bà Trần Ngọc Diệp (bìa phải), Bí thư Chi bộ ấp Liên Sơn, xã Châu Đức sinh hoạt với chị em phụ nữ trong ấp. Ảnh: TRÚC GIANG

Gần dân để dẫn dắt phong trào

Mỗi chiều cuối tuần, bà Phan Thị Nghĩa Hạnh (68 tuổi, Bí thư Chi bộ khu phố 1 Long Toàn, phường Bà Rịa, TPHCM) lại đi từng tuyến đường, vận động người dân giữ vệ sinh, chăm sóc đường hoa. Nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ từ năm 2015 trong bối cảnh phong trào khu phố trầm lắng, bà gần như bắt đầu từ con số 0. Với sự cần cù, tinh thần học hỏi, nói đi đôi với làm, bà Hạnh từng bước đưa hoạt động khu phố đi vào nền nếp.

Bà Hạnh luôn quan niệm, muốn dân tin thì phải minh bạch, làm đến nơi đến chốn. Khi người dân và đảng viên đồng thuận, việc khó cũng trở nên dễ dàng. Từ đó, bà vận động các đảng viên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, lan tỏa lối sống tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh chung; các nhóm phụ nữ cùng nhau làm kinh tế và nuôi dạy con.

Không dừng lại ở đó, bà cùng chi bộ triển khai nhiều mô hình thiết thực, như lắp 78 camera an ninh từ nguồn xã hội hóa, vận động treo đồng bộ hơn 500 lá cờ Tổ quốc. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt, các vụ việc vi phạm giảm hẳn, người dân yên tâm hơn khi ra đường, nhất là vào ban đêm. Từ những cách làm thiết thực, nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; riêng giai đoạn 2024-2025, cả tập thể và cá nhân bà Hạnh đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong khi đó, tại ấp Phước Thắng, xã Long Hải (TPHCM), ông Phạm Văn Long (67 tuổi, Bí thư Chi bộ ấp) lại ghi dấu ấn bằng sự gần gũi, tận tụy. Trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ông lặng lẽ đi từng con hẻm, hỏi thăm từng nhà, hỗ trợ từng phần gạo, gói mì, trở thành điểm tựa cho người dân ấp giữa lúc khó khăn.

Gần 30 năm gắn bó với cơ sở, ông Long luôn kiên trì làm công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với đời sống người dân. Từ đó, nhiều mô hình thiết thực được triển khai, như “Ngõ sáng đường sạch” với 60 bóng đèn, “Camera an ninh” với 40 mắt camera, tổng kinh phí 230 triệu đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Khi ấp vận động nạo vét mương thoát nước, ban đầu nhiều hộ trong ấp còn e ngại đóng góp, ông Phạm Văn Long kiên trì giải thích để người dân hiểu lợi ích lâu dài. Nhờ đó, 175 hộ dân cùng đóng góp hơn 186 triệu đồng, khơi thông 560m mương, xây dựng 15 cổng chào kiểu mẫu. Với tinh thần gần dân, vì dân, 5 năm liền ông Long được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ 4 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, khi dân đồng thuận, phong trào ở địa phương không chỉ hiệu quả mà còn lan tỏa, củng cố niềm tin trong nhân dân. “Làm việc gì cũng phải nghĩ đến dân trước. Dân đồng lòng thì mới thành công”, ông Phạm Văn Long chia sẻ.

Gương mẫu, đi đầu

Bà Trần Ngọc Diệp (59 tuổi, Bí thư chi bộ ấp Liên Sơn, xã Châu Đức, TPHCM) chọn cách học và làm theo Bác từ những việc gắn trực tiếp với đời sống người dân. Ở ấp Liên Sơn, nhiều hộ vẫn sản xuất theo tập quán cũ, năng suất thấp nhưng ngại thay đổi. Thay vì vận động chung chung, bà cùng cấp ủy bàn cách làm ăn, nâng cao hiệu quả cây trồng, phân tích điều kiện đất đai, khả năng đầu tư và gợi ý chuyển đổi cây trồng phù hợp như hồ tiêu, ca cao, cà phê.

Để dân tin, các đảng viên trong ấp gương mẫu, đi đầu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác hiện đại, tưới nhỏ giọt, nông nghiệp hữu cơ. Các đảng viên làm trước để người dân thấy kết quả. Đến nay, hơn 70% hộ nông nghiệp trong ấp đã sử dụng nước tưới nhỏ giọt cho vườn cây ăn trái và sản xuất theo hướng hữu cơ, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế bền vững.

Song song với phát triển sản xuất, bà Diệp cùng chi bộ vận động nhân dân hiến đất làm đường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Những thay đổi, dù nhỏ, đã tạo nên diện mạo khang trang cho khu dân cư, đồng thời củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết ở cơ sở.

Với bà Trần Ngọc Diệp, học Bác là dám nghĩ, dám làm và làm đến nơi đến chốn. Từ năm 2018 đến nay, bà Diệp 5 năm liền là đảng viên xuất sắc, chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh. “Làm sao để người dân có kinh tế tốt hơn, sống ổn định hơn, đó cũng là học Bác”, bà Diệp bày tỏ.

TRÚC GIANG