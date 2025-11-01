SATRA – 30 năm vững bước và khát vọng tăng trưởng bền vững

Ngày 2-11-1995, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) chính thức được thành lập, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của một trong những doanh nghiệp trụ cột của TPHCM. Từ một tổng công ty nhà nước được xếp hạng đặc biệt, đến nay SATRA đã trở thành hệ thống thương mại – dịch vụ – sản xuất – chế biến hàng đầu cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong bình ổn thị trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ bước khởi đầu gian khó đến tiên phong chuyển đổi

Những năm đầu hình thành, khi nền kinh tế đang chuyển mình sang cơ chế thị trường, SATRA phải đối mặt với không ít khó khăn: thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị và hạ tầng thương mại còn manh mún. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, SATRA đã từng bước vượt qua trở ngại, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững sau này.

Các thương hiệu đầu tiên như Siêu thị Sài Gòn, Satramart, Satrafoods, Chợ đầu mối Bình Điền, COFIDEC, VISSAN, CJ Cầu Tre, APT… lần lượt ra đời, hình thành mạng lưới sản xuất – phân phối khép kín từ nhà máy đến tay người tiêu dùng. Chính chuỗi giá trị này giúp SATRA giữ vững vai trò chủ lực trong cung ứng hàng hóa thiết yếu, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hay thiên tai dịch bệnh.

Trong hai thập niên đầu (1995–2015), SATRA không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn đầu tư chiều sâu vào chế biến thực phẩm, logistics, xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu nội địa mạnh gắn liền với tiêu chí “chất lượng – an toàn – vì cộng đồng”.

Giai đoạn 2020–2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi đại dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn. Trong thời điểm khó khăn đó, hệ thống bán lẻ SATRA và Chợ đầu mối Bình Điền vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu cho người dân, góp phần giữ vững niềm tin xã hội. Đây là minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước đầu tàu.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, thành công của Tổng Công ty không đến từ yếu tố ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình chuẩn bị nội lực suốt ba thập kỷ: “SATRA luôn đặt yếu tố con người và quản trị hiện đại làm trọng tâm. Chính tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của đội ngũ hơn 14.000 lao động là sức mạnh giúp chúng tôi đứng vững, không ngừng đổi mới để thích ứng với biến động”- ông Thanh nói

Nhờ nền tảng đó, dù bối cảnh toàn cầu bất định, 9 tháng đầu năm 2025 SATRA vẫn đạt Doanh thu toàn hệ thống ước đạt 45.202 tỷ đồng (106,3% so với cùng kỳ), lợi nhuận đạt 8.720 tỷ đồng (117,0% so với cùng kỳ). Riêng Công ty mẹ ước đạt doanh thu 6.886 tỷ đồng (89,0%), lợi nhuận 2.624 tỷ đồng (85,9% so với cùng kỳ, 97,2% so với kế hoạch năm 2025).

Đáng chú ý, doanh thu kênh online đã tăng nhanh, đóng góp đáng kể trong tổng doanh thu bán lẻ, cho thấy hướng đi đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số. “Nếu trước đây chuyển đổi số được xem là công cụ hỗ trợ, thì nay đó là động lực cốt lõi để tăng trưởng. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống điều hành thông minh, tự động hóa quản trị, ứng dụng dữ liệu lớn để ra quyết định nhanh và chính xác hơn”-ông Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh.

Kiến tạo tương lai từ truyền thống

Hướng tới giai đoạn 2025–2030, SATRA xác định chiến lược phát triển theo ba trụ cột: đổi mới – sáng tạo – bền vững. Trong đó, chuyển đổi số được xem là “xương sống” để tăng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường. Tổng Công ty đang đầu tư mạnh cho hệ thống quản trị ERP tích hợp, phát triển nền tảng thương mại điện tử đa kênh, đồng thời chuẩn hóa chuỗi logistics, kho vận thông minh và quản trị bán lẻ theo thời gian thực.

Song song với đó là đầu tư vào logistics xanh và sản xuất xanh, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng bền vững và thân thiện môi trường. Việc triển khai các tiêu chuẩn như ISO 14064-1 về kiểm kê khí nhà kính, hay chương trình tiết giảm bao bì nhựa trong hệ thống Satrafoods, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu phát triển xanh của TPHCM.

Ông Lâm Quốc Thanh cho biết: “Đổi mới là trách nhiệm, sáng tạo là thói quen, và hiệu quả là thước đo thành công. Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận mà còn hướng đến giá trị xã hội – phát triển bền vững, nâng cao đời sống người lao động và góp phần vào ngân sách Nhà nước trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm”.

Không chỉ là doanh nghiệp, SATRA còn là một biểu tượng về niềm tin và nghĩa tình của người lao động thành phố. Các thế hệ cán bộ, nhân viên đã gắn bó, cống hiến suốt hàng chục năm, tạo nên “bản sắc SATRA” – bản lĩnh, sáng tạo và nhân văn. Tổng Công ty hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 14.000 lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TPHCM.

Phát huy truyền thống 30 năm, SATRA tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình kinh doanh, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng xanh và thương mại hiện đại hàng đầu khu vực. Các hoạt động cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp, chuẩn hóa pháp lý mặt bằng kinh doanh đang được thúc đẩy nhằm mở rộng không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực xã hội hóa, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Ba mươi năm nhìn lại, SATRA có quyền tự hào về những gì đã đạt được – một hành trình từ gian khó đến vững vàng, từ doanh nghiệp nhà nước truyền thống đến mô hình thương mại hiện đại. Ông Lâm Quốc Thanh chia sẻ: “Tự hào không có nghĩa là thỏa mãn, dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục bứt phá bằng tinh thần đổi mới không ngừng, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy con người làm trung tâm và lấy trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam”.

