SATRA - Điểm đến mua sắm tin cậy

Hệ thống bán lẻ SATRA gia tăng nhiều tiện ích, nhất là các tiện ích thanh toán cho khách hàng mua sắm

Hàng hóa chất lượng, nhiều khuyến mãi

Cuối tuần nào cũng vậy, chị Ngô Hoài Giang (quận 10, TPHCM) đều ghé Satramart - Siêu thị Sài Gòn để mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình như thực phẩm, rau củ, nước rửa chén... Lý do chị Giang chọn Satramart - Siêu thị Sài Gòn vì nơi đây có đến hơn 90% sản phẩm là hàng Việt Nam chất lượng tốt, giá cả ổn định và đặc biệt là thường xuyên có các đợt khuyến mãi sâu. “Chủ nhật vừa rồi tôi mới mua được nhiều sản phẩm có giá tốt. Như chả giò rế thịt Vissan chỉ còn 44.400 đồng/gói 500g, giảm tới 17.100 đồng so với giá gốc; xúc xích tiệt trùng phô mai năng lượng chỉ còn 10.500 đồng/gói 70g, lại còn được tặng 1 gói xúc xích tiệt trùng cay Kool 70g hay như nước xả vải Comfort cũng chỉ còn 143.500 đồng/túi 2,3L… Mua sắm một vòng, tính ra cũng tiết kiệm được 30% so với lúc không khuyến mãi”, chị Giang phấn khởi nói.

Chị Đặng Ngọc Bích (quận Bình Thạnh) cũng thường xuyên mua sắm tại cửa hàng Satra Foods. Điều chị thích nhất ở Satra Foods là các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giá cả phải chăng và thái độ phục vụ chu đáo. “Những sản phẩm ở đây đều là thương hiệu mà tôi đã quen thuộc như dầu ăn Tường An, thịt Vissan, sữa Vinamilk, nước uống Bidrico. Điều này khiến tôi rất yên tâm khi sử dụng”, chị Bích chia sẻ.

Thực tế, tại hệ thống siêu thị SATRA, hàng Việt chiếm tỷ lệ đáng kể khi chiếm hơn 90% sản phẩm. Nhờ chất lượng cao và giá cả hợp lý, hàng Việt không chỉ giữ được vị trí trên thị trường nội địa mà còn thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

Với hệ thống phân phối gồm 3 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 185 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods với gần 900 nhà cung cấp, SATRA luôn khẳng định vai trò cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất, cân bằng lợi ích giữa các bên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài việc đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp và yêu cầu nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, SATRA còn phát triển nhiều dịch vụ hấp dẫn như “đi chợ” cho khách bận rộn, đặt hàng qua điện thoại hoặc ứng dụng di động như Zalo, Shopee và vận chuyển miễn phí, đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon.

Tạo cầu nối cho hàng Việt tiến xa hơn

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, cho biết, SATRA luôn ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), hàng Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất rõ ràng. SATRA đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến, giao thương để đưa hàng Việt gia nhập vào hệ thống phân phối của mình. Thông qua hệ thống này, hàng Việt đạt tiêu chuẩn xanh, sạch đã được tiếp cận rộng rãi đến người tiêu dùng, từ đó mở rộng thị trường và tạo dựng chỗ đứng vững chắc ngay tại nội địa. “SATRA đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như mở rộng mạng lưới cung cấp hàng hóa với giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt cho người lao động tại TPHCM; đa dạng hóa nguồn hàng cung ứng, cải thiện toàn bộ hệ thống trưng bày, đáp ứng nhu cầu mua sắm cá nhân của người dân; triển khai chương trình liên kết và hợp tác thương mại như tham gia các chương trình bình ổn thị trường, đẩy mạnh tìm kiếm thu mua và hợp tác tiêu thụ nông sản là sản phẩm OCOP, trái cây miền Tây, đặc sản vùng miền; phối hợp với các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh để tăng lượng hàng cung ứng cho hệ thống bán lẻ cũng như chợ đầu mối Bình Điền”, ông Lâm Quốc Thanh cho biết.

SATRA cũng đẩy mạnh hợp tác, phát triển kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Kế hoạch sắp tới, SATRA sẽ nâng cấp, tối ưu hóa hạ tầng và phần mềm công nghệ thông tin cho hệ thống bán lẻ và trung tâm thương mại; triển khai nâng cấp app SATRA bonus nhằm tăng trải nghiệm mua sắm trực tuyến. SATRA cũng liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện thanh toán qua ví điện tử nhằm tăng thêm tiện ích cho khách hàng.

Để kích cầu tiêu dùng, mỗi năm, SATRA triển khai 24 chương trình khuyến mãi. Những chương trình này được giới thiệu chi tiết qua các kênh như tờ rơi, cẩm nang mua sắm, ứng dụng Satra bonus và các mạng xã hội như Facebook, Zalo OA. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, hàng bình ổn giá với giá cả phải chăng, đảm bảo chất lượng, tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gần đây nhất, SATRA đã ký bản ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp Xanh phát triển thương hiệu và mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm xanh. Với ký kết này, sản phẩm của các Doanh nghiệp Xanh như Vissan, Cofidec, Cholimex, Bình Tây, mỹ phẩm Sài Gòn... đã gia tăng sự hiện diện trên quầy kệ của siêu thị SATRA, góp phần giúp các doanh nghiệp nội địa phát triển mạnh mẽ. Nhìn xa hơn, sự thành công của hàng Việt trên thị trường không chỉ giúp người tiêu dùng Việt có nhiều lựa chọn về sản phẩm chất lượng mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

MINH LAN