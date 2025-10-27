Chuyển động kinh tế xanh

SATRA tri ân người lao động gắn bó 30 năm – Dấu ấn của niềm tự hào và nghĩa tình

Sáng 27-10, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) tổ chức Lễ tri ân người lao động có thâm niên 30 năm công tác tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập SATRA (2-11-1995 – 2-11-2025).

Lễ tri ân cán bộ nhân viên, người lao động với 30 năm cống hiến tại hệ thống Tổng công ty
Lễ tri ân cán bộ nhân viên, người lao động với 30 năm cống hiến tại hệ thống Tổng công ty

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA – bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người lao động đã “dành cả thanh xuân cho SATRA”, góp phần tạo dựng bản sắc riêng của Tổng công ty – bản lĩnh, sáng tạo và nghĩa tình. “Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các thế hệ cán bộ, người lao động là nền tảng quý giá để SATRA tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, đồng chí nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, 26 cán bộ, nhân viên tiêu biểu gắn bó suốt 30 năm tại SATRA đã được Ban Tổng giám đốc vinh danh. Họ được xem như những “chứng nhân” cho hành trình hình thành và phát triển của Tổng công ty, từ những ngày đầu gian khó đến vị thế doanh nghiệp thương mại chủ lực của thành phố hôm nay. Riêng tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) – đơn vị thành viên trực thuộc SATRA – có 48 cán bộ, người lao động thâm niên 30 năm công tác cũng được tôn vinh, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và tình yêu nghề suốt ba thập kỷ qua.

Lễ tri ân không chỉ là dịp ghi nhận công lao của những người gắn bó lâu năm, mà còn là khoảnh khắc đầy tự hào khi tập thể SATRA cùng nhìn lại hành trình 30 năm của niềm tin và cống hiến – hành trình vun đắp nên một thương hiệu giàu bản sắc, nghĩa tình, luôn hướng đến phát triển bền vững và vì cộng đồng.

