Sau phản ánh của Báo SGGP, Công viên Phạm Văn Chí đã sạch, đẹp

Cuối tháng 11-2025, Báo SGGP nhận được phản ánh của người dân ở khu vực đường Nguyễn Văn Luông , phường Bình Phú, TPHCM về công tác cải tạo, sửa chữa Công viên Phạm Văn Chí triển khai chậm, vật liệu xây dựng bày ngổn ngang, nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường…

Sau khi tiếp nhận phản ánh của báo, UBND phường Bình Phú đã giao Phòng kinh tế hạ tầng và đô thị kiểm tra thực trạng khu vực và đề nghị đơn vị thi công thực hiện các biện pháp an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến khu xung quanh.

Đến ngày 31-12, các nội dung phản ánh của người dân đã được đơn vị thi công khắc phục và công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Công viên Phạm Văn Chí, phường Bình Phú, TPHCM nay đã sạch đẹp. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo UBND phường Bình Phú, các hạng mục cải tạo, sửa chữa công viên bao gồm phá dỡ phần sân nền bị hư hỏng; mở rộng kết nối bồn trồng mảng xanh; lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.

MINH HẢI