Sâu và sứa xuất hiện nhiều ở biển Vũng Tàu

Những ngày gần đây, trên biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TPHCM) xuất hiện nhiều sâu và sứa biển gây ngứa, rát cho người dân, du khách khi tắm biển.

Cụ thể, trên bãi biển từ Hòn Bà đến cuối đường Thùy Vân, sâu biển theo sóng dạt vào bờ. Ở khu vực gần quảng trường Cột cờ, sâu biển xuất hiện dày, vùi mình dưới cát. Loại sâu biển này dài khoảng 10-15 cm, thân màu đen phủ đầy gai lông, dưới bụng trơn, màu đỏ hồng. Nếu chạm phải loài này khi tắm biển, da người sẽ bị mẩn ngứa, sưng đỏ.

Sứa biển xuất hiện nhiều trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Cùng thời điểm, sứa biển cũng xuất hiện nhiều ở Bãi Sau, khiến nhiều du khách tắm biển bị đốt, đau rát. Anh Nguyễn Hữu Phúc (phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết: “Khi tôi xuống tắm biển thì bất ngờ bị cảm giác châm chích ở tay và chân. Lên bờ thì thấy đã nổi bọng đỏ. Tôi hỏi người dân địa phương mới biết mình bị sứa đốt”.

Sâu biển vùi mình trong cát. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, việc xuất hiện sâu biển vào những ngày nắng nóng chuyển mùa trong năm là hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra, thời gian này cũng là mùa nở rộ của sứa biển. Đa phần sứa biển vô hại, tuy nhiên một số loại có độc tố mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tắm biển.

“Tình trạng sâu và sứa biển xuất hiện vào đầu mùa mưa, sau đó giảm dần khi điều kiện thời tiết và dòng hải lưu ổn định, thường là vào tháng 7 hàng năm”, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho hay.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cũng đưa ra lời khuyên, khi bị sâu biển tấn công, phải ngay lập tức sử dụng nước muối hoặc nước sạch để rửa vùng da bị tổn thương, tẩy trùng lớp độc. Tuyệt đối không gãi sẽ khiến vùng nhiễm độc lan rộng, lớp độc sẽ thấm sâu vào da. Ngoài ra có thể sử dụng tỏi tươi đập nhuyễn đắp lên vết thương sẽ bớt đi cảm giác đau, ngứa. Nếu tình trạng nặng, cần sớm thăm khám bác sĩ.

Trường hợp bị sứa đốt, ngay lập tức phải rửa kỹ vết thương bằng nước muối, có thể dùng nước biển (tuyệt đối không dùng nước ngọt vì sẽ kích thích các tế bào sứa chứa gai nhọn tiếp tục phóng độc, làm vết thương lan rộng hoặc bị nặng thêm). Trường hợp các cá thể sứa còn dính trên da thì phải đeo bao tay gỡ ra. Sau đó dùng nước cốt chanh, giấm loãng, thoa đều lên vết thương nhiều lần, nọc sứa sẽ được trung hòa dần dần và vết thương sẽ dịu lại.

