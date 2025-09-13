Chú trọng bản sắc dân tộc trong Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vừa công bố Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025 (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng, trong đó nhấn mạnh yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc.

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp 2024

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết: Lần đầu tiên, nhóm tiêu chí “Văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc” được bổ sung, bên cạnh nhóm “Lan tỏa, tiếp biến văn hóa kinh doanh”. Bộ Tiêu chí vừa kế thừa giá trị truyền thống Việt Nam như trung thực, nghĩa tình, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, vừa tiếp cận chuẩn mực quốc tế như ISO 26000, ESG – bộ tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội. “Đây là chiến lược "sức mạnh mềm" nhằm nâng cao uy tín thương hiệu quốc gia”, ông nhấn mạnh.

Bộ Tiêu chí 2025 được rút gọn từ 33 còn 25 tiêu chí, chia thành 5 nhóm, áp dụng hệ thống phân tầng đánh giá (cơ bản – tiến bộ – dẫn dắt), phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích các tập đoàn lớn trở thành hình mẫu văn hóa kinh doanh.

PGS-TS Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên BCH Hiệp hội, cho biết Bộ Tiêu chí bổ sung một số điều cấm mới như “gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật” và “hủy hoại môi trường”. Đây được coi là bước tiến thể hiện sự coi trọng minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cam kết mạnh mẽ với phát triển bền vững.

Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu mà còn được cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận. Danh hiệu này sẽ được trao tại Diễn đàn quốc gia Văn hóa với Doanh nghiệp 2025, dự kiến tổ chức ngày 22-12, trở thành niềm tự hào và lợi thế để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

MAI AN