Siêu bão Ragasa mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 21-9, bão Ragasa ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134–149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/giờ.

Dự báo đến ngày 22-9, bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm lên cấp 14–15, giật trên cấp 17, cách đảo Ludong 240 km về phía Đông Bắc. Đến ngày 23-9, bão Ragasa đạt cường độ siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Bắc đảo Ludong. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 4.

Đến ngày 24-9, bão di chuyển vào Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam, duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, sau đó có xu hướng chếch sang Tây Tây Nam và suy yếu dần.

Từ chiều 22-9, phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, giật cấp 11. Đêm 22-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội, gây nguy hiểm rất lớn cho tàu thuyền.

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: thoitietvietnam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân cần theo dõi sát tình hình bão, chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do siêu bão Ragasa gây ra.

Trên đất liền, Bắc bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15–30 mm, cục bộ trên 100 mm. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó có TP Đà Nẵng, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông, có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70 mm/3 giờ, tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Theo TTXVN