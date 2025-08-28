Siêu thị đẩy mạnh triển khai livestream bán hàng

Không chỉ còn là “đặc sản” của sàn thương mại điện tử, hình thức bán hàng livestream đang được các nhà bán lẻ hiện đại đẩy mạnh triển khai để tiếp cận khách hàng. Cụ thể, đều đặn từ đầu năm tới nay, các chuỗi siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… đã liên tục mở livestream vào dịp cuối tuần, biến mỗi phiên trực tuyến thành “ngày hội săn deal”.

Đơn cử trong 2 ngày 23 và 24-8, chuỗi Co.opmart khu vực miền Bắc đồng loạt tổ chức các phiên phát sóng trực tiếp, giới thiệu loạt sản phẩm từ các thương hiệu P&G, Nestlé, Nivea, Biên Hòa, Wilmar… với mức ưu đãi mạnh. Người xem được hưởng loạt khuyến mãi “mua 10 tặng 2”, “mua 2 tặng 1”, combo giảm đến 50.000 đồng, quà tặng kèm hóa đơn và nhiều minigame trực tuyến. Bên cạnh bánh kẹo, nước giải khát, dầu ăn, trái cây, Co.op Online còn phối hợp UrBox tung ra e-voucher trị giá 100.000- 500.000 đồng để kích cầu mua sắm.

Điểm khác biệt của livestream siêu thị là sự kết hợp giữa ưu thế phân phối truyền thống (sản phẩm tươi sống, hàng thiết yếu) với cách bán hàng trực tuyến hiện đại. Khách hàng vừa có thể theo dõi sản phẩm thật, vừa được chốt đơn ngay trong khung giờ vàng và nhận hàng tận nơi.

LINH LAN