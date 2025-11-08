Signify mang đến nhiều điều mới mẻ trong chiếu sáng

Signify, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng vừa tổ chức sự kiện trải nghiệm giải pháp và sản phẩm ánh sáng mới nhất, bao gồm: Bộ giải trí HDMI (HDMI Sync Box), Đèn thanh (Wiz Bar Light) và Đèn đứng (Wiz Floor Light) mang thương hiệu WiZ…

Signify đã giới thiệu nhiều công nghệ mới trong lĩnh vực chiếu sáng

Tâm điểm của buổi trải nghiệm là khả năng tích hợp ánh sáng vào hệ thống giải trí tại gia thông qua Hộp đồng bộ HDMI với Đèn nền TV dành cho TV 75’- 85’. Qua đó khách mời đã chứng kiến tốc độ ánh sáng chiếu màu sắc trên màn hình TV theo thời gian thực khi xem phim hoặc chơi game.

Bộ giải trí HDMI Sync Box đọc tín hiệu video trực tiếp từ đầu vào HDMI và phân tích tức thời toàn bộ màn hình để tạo ra màu sắc đồng bộ cực kỳ chính xác.

Khách tham dự khá hài lòng khi khám phá cách kết nối Bộ giải trí HDMI Sync Box với bất kỳ đèn WiZ nào có khả năng tạo màu (như bóng đèn, đèn dải, hoặc đèn bàn) qua Wi-Fi để tạo ra hiệu ứng ánh sáng bao phủ toàn bộ căn phòng.

Đặc biệt hệ thống này hỗ trợ các tiêu chuẩn hình ảnh hàng đầu như 4K ở 60Hz, HDR10+, và Dolby Vision. Nó tương thích với mọi thiết bị HDMI 2.0 bên ngoài như máy chơi game console, thiết bị phát trực tuyến (streaming stick), hoặc set-top box.

Ngay cả khi TV đã tắt, Bộ giải trí HDMI Sync Box vẫn có thể phát hiện âm thanh thông qua micrô tích hợp, cho phép đèn nhấp nháy theo nhạc, tạo ra bầu không khí hoàn hảo cho buổi tiệc âm nhạc.

Hệ thống WiZ với thiết lập Đơn giản, người dùng chỉ cần gắn dải đèn (đối với Sync Box) hoặc cắm điện, sau đó kết nối với Wi-Fi. Các thiết bị WiZ cung cấp tính năng thông minh ngay lập tức mà không cần cài đặt hub hoặc gateway bổ sung.

Thông qua Ứng dụng WiZ, điều khiển bằng giọng nói (hỗ trợ Google Home, Alexa, và Siri Shortcuts), hoặc sử dụng điều khiển từ xa WiZ… thiết bị này còn có khả năng cảm biến chuyển động SpaceSense độc quyền của hãng.

Tại không gian tổ chức sự kiện, người tham dự còn được chiêm ngưỡng giải pháp chiếu sáng mô phỏng giếng trời NatureConnect, hệ thống đèn được thiết kế nhằm tái tạo ánh sáng tự nhiên và mang lại “cảm giác có cửa sổ trời” cho những không gian kín hoặc thiếu ánh sáng mặt trời.

NatureConnect ứng dụng công nghệ chiếu sáng tiên tiến để tái hiện bầu trời, ánh nắng và chuyển động mây, giúp người dùng duy trì nhịp sinh học tự nhiên, tăng cường sự tập trung, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời tạo trải nghiệm “kết nối với thiên nhiên” trong môi trường trong nhà.

Giải pháp này mô phỏng các chu trình ánh sáng tự nhiên như bình minh, hoàng hôn, bầu trời xanh và mây trôi nhằm hỗ trợ đồng bộ hóa nhịp sinh học (Circadian Rhythm).

Với tấm tán sáng kích thước lớn và mặt phát quang đặc biệt, hệ thống tạo hiệu ứng chiều sâu ánh sáng trên trần, mang đến cảm giác chân thực như giếng trời thật.

Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn nhiều cảnh sáng phù hợp với mục tiêu sử dụng; từ năng lượng, tập trung làm việc đến thư giãn đáp ứng nhu cầu tại văn phòng, trường học, bệnh viện, khách sạn và các khu vực hạn chế cửa sổ.

Hệ thống hỗ trợ điều khiển thông minh và tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái chiếu sáng của Signify, kết nối linh hoạt với nền tảng Interact Pro và các giải pháp IoT để tự động hóa hoặc điều khiển qua ứng dụng.

Chính vì vậy, NatureConnect được đánh giá là một trong những giải pháp chiếu sáng giả lập giếng trời chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay, mang lại giá trị nổi bật về khoa học ánh sáng và hiệu quả thẩm mỹ.

Sự kiện này được hãng Signify kết hợp cùng Mạng xã hội KH-CN Tinh tế tổ chức, đã chứng minh cách các giải pháp chiếu sáng WiZ, vốn đã được phân phối rộng rãi trên thị trường… biến không gian nhà ở thành một rạp chiếu phim hay một góc gaming chuyên nghiệp một cách dễ dàng và tiện lợi.

KIM THANH