Số hóa toàn bộ tài liệu, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 24-9, Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp và Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí và họp báo thông tin công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi họp báo

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (30-9 và 1-10) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sau khi tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất từ ngày 1-7, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả.

Tham dự đại hội có 450 đại biểu. Đại hội tập trung 3 nội dung chính, không thực hiện quy trình bầu cử và công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra; Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ đề đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Phương châm hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, phân bổ trên các lĩnh vực kinh tế (4 chỉ tiêu), văn hóa – xã hội (5 chỉ tiêu), môi trường (3 chỉ tiêu) và xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu), đồng thời xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Tại đại hội, toàn bộ văn kiện, tài liệu đều được số hóa và thực hiện trên nền tảng công nghệ, thay cho phương thức sử dụng văn bản giấy như trước đây.

Các hoạt động trọng tâm chào mừng đại hội, gồm: Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với chủ đề “30 ngày tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp”; Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề “Đồng Tháp - Hành trình khát vọng”; Chương trình nghệ thuật “Dưới cờ Đảng quang vinh - Đồng Tháp tự hào tiếp bước”.

NGỌC PHÚC