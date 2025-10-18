Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có 6 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp công lập

UBND TPHCM vừa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở QH-KT, ngày 30-9-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Sở QH-KT TPHCM thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND TPHCM, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Sở QH-KT TPHCM có hai trụ sở làm việc tại địa chỉ số 168 đường Pasteur (phường Sài Gòn) và số 198 đường Bạch Đằng (phường Bà Rịa).

Về cơ cấu, tổ chức, Sở QH-KT gồm có giám đốc và các phó giám đốc. Ngoài ra, sở có 6 phòng chức năng gồm: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Phòng QH-KT khu vực (trên cơ sở hợp nhất Phòng QH-KT khu vực đô thị trung tâm, Phòng QH-KT khu vực phía Đông và Phòng QH-KT khu vực phía Bắc); Phòng Kiểm tra và Pháp chế.

Ngoài ra, sở có 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM; Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương; Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 30-9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đến nhận công tác tại Sở QH-KT TPHCM, bổ nhiệm Giám đốc Sở QH-KT TPHCM. Cùng với đó, trao quyết định điều động các Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM gồm các đồng chí: Trương Trung Kiên, Phan Văn Tuấn, Dương Thảo Hiền, Huỳnh Phạm Tuấn Anh đến nhận công tác tại Sở QH-KT TPHCM và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở QH-KT.

THANH HIỀN