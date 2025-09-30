Đồng chí Võ Hoàng Ngân giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TPHCM.

Chiều 30-9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đến nhận công tác tại Sở QH-KT TPHCM, bổ nhiệm Giám đốc Sở QH-KT TPHCM.

Đồng thời, trao quyết định điều động các Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM gồm các đồng chí: Trương Trung Kiên, Phan Văn Tuấn, Dương Thảo Hiền, Huỳnh Phạm Tuấn Anh đến nhận công tác tại Sở QH-KT TPHCM và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở QH-KT.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở QH-KT. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở QH-KT TPHCM được HĐND TPHCM thông qua nghị quyết thành lập, trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng, chính thức hoạt động từ ngày 1-10.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân quê TPHCM; trình độ Kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí có thời gian dài công tác ở tỉnh Bình Dương (trước đây), từng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương trước đây. Từ ngày 1-7 đến nay, đồng chí giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

NGÔ BÌNH