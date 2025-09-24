Sở Tài chính TPHCM đề xuất 2 phương án sử dụng trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây

Sở Tài chính đã có báo cáo bổ sung công tác sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài chính trình UBND TPHCM phương án sắp xếp, sử dụng một số khu nhà, đất, trong đó có khu nhà đất số 168 đường Trương Văn Bang, phường Cát Lái (trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây).

Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, trụ sở này được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương bố trí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sử dụng chung với Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM thuộc Văn phòng UBND TPHCM.

Hiện nay, trụ sở nhà, đất này đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cải tạo, sửa chữa để kịp bố trí cho Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, phần diện tích tại tòa nhà 2 tầng mặt tiền số 39 đường Nguyễn Văn Kỉnh (phía sau đất số 168 Trương Văn Bang), Văn phòng UBND TPHCM đã tiếp nhận.

Ngày 12-8, Bộ Công an có công văn đề xuất UBND TPHCM chuyển giao nhà, đất số 168 đường Trương Văn Bang để bố trí phục vụ mục đích an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Sở Tài chính đề xuất 2 phương án xử lý. Phương án 1, UBND tiếp tục thực hiện theo kết luận của Thành ủy TPHCM, bố trí nhà đất này cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sử dụng chung với Trung tâm Phục vụ hành chính công (thuộc Văn phòng UBND TPHCM).

Đồng thời, phúc đáp Bộ Công an không thể bố trí điều chuyển nhà đất này và giới thiệu 2 địa chỉ nhà, đất khác để Bộ Công an xem xét, lựa chọn làm địa điểm bố trí cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp dữ liệu.

Phương án 2, Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM thống nhất với đề xuất của Bộ Công an, giao UBND TPHCM phối hợp Bộ Công an thực hiện thủ tục điều chuyển nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, bố trí nhà, đất số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức làm Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Việc bố trí trụ sở làm việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng nhà, đất sau sắp xếp.

Đối với Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Bình Dương (trước đây), UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất của Tổng Công ty Becamex về việc chuyển đổi làm Trung tâm khoa học TPHCM và Tòa nhà Đa năng Khoa học Công nghệ. Sở Tài chính đang phối hợp với Văn phòng UBND TPHCM để nghiên cứu đề xuất kiến nghị của Tổng Công ty Becamex. Đối với Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí cho Trường Đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục. Trường Đại học Sài Gòn thực hiện giao trả lại các cơ sở nhà, đất đã được giao quản lý, sử dụng cho thành phố.

