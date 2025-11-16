Tạm dừng một số tàu Bắc - Nam qua Khánh Hòa do ngập lụt

Tối 16-11, đại diện Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến một số đoạn đường sắt khu gian Ngã Ba – Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh) bị ngập sâu.

Tại km1369+421, nước ngập đường ray khoảng 0,25m. Tại km1367+050, đất đá tràn xuống làm lấp khe ray. Từ 15 giờ 30, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông để đợi nước rút, sau đó sẽ tiếp tục lộ trình.

Cụ thể, tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ tại ga Cam Thịnh Đông; tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ tại ga Kà Rôm; tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang.

Lực lượng chức năng khắc phục trong mưa, nhưng thời tiết tiếp tục xấu, nguy cơ mất an toàn còn cao. Hành khách được bố trí nơi chờ và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

Đến khoảng 21 giờ 26, nước rút dần, hành trình tàu Bắc - Nam cơ bản khôi phục.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1. Trong 6 giờ tới, lượng mưa tại phía Nam Khánh Hòa có thể đạt 50 – 100mm, có nơi vượt 150mm; phía Bắc Khánh Hòa dao động 40 – 70mm, một số điểm có thể trên 100mm.

HIẾU GIANG