Sở Y tế TPHCM cảnh báo thủ đoạn mạo danh thanh tra để lừa đảo

Sở Y tế TPHCM vừa phát đi cảnh báo nhiều đối tượng mạo danh đoàn kiểm tra của sở để lừa đảo người dân.

Trước đó, Sở Y tế thường xuyên ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại, tự xưng là cán bộ Đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời.

Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Cụ thể, đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Đối với kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi, yêu cầu qua điện thoại.

"Người dân và các cơ sở hành nghề không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế; không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế 0967.771.010 hoặc 0989.401.155; báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời", Sở Y tế TPHCM lưu ý.

THÀNH SƠN