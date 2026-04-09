Sốc nhiệt gia tăng, nhiều người nhập viện

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người nhập viện do sốc nhiệt. Các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp và một số bệnh truyền nhiễm theo mùa gia tăng.

Tài xế xe công nghệ ngất xỉu dưới nắng nóng

Nắng nóng gay gắt đã bao trùm nhiều khu vực trên cả nước những ngày qua, có nơi nhiệt độ lên tới 400C. Tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, nền nhiệt cao cùng mật độ xây dựng dày đặc và lưu lượng phương tiện lớn khiến nhiều người mệt mỏi, ngột ngạt.

Người dân trang bị kín mít dừng xe tại ngã tư Cách mạng Tháng Tám - cầu Hòa Xuân (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 8-4, tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM, lượng bệnh nhân đến khám do các triệu chứng như chóng mặt, kiệt sức, say nắng, rối loạn điện giải… tăng 20-30% so với ngày thường. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, phải cấp cứu do sốc nhiệt.

TS-BS Kiều Xuân Thy (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cơ sở 3), cho biết, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 20-30 ca khám liên quan đến nắng nóng. Phần lớn bệnh nhân bị mệt mỏi, kiệt sức sau thời gian dài làm việc ngoài trời. Thậm chí, có tài xế xe công nghệ nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu do làm việc dưới nắng gắt, dẫn đến mất nước kéo dài.

Tại Hà Nội, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến các bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng nhanh. Trong tuần đầu tháng 4-2026, thành phố ghi nhận 275 ca tay chân miệng tại 96 phường, xã, nâng tổng số ca từ đầu năm lên gần 1.600 ca, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc sởi, uốn ván.

Tại khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, nắng nóng gay gắt kết hợp với hoạt động đốt nương làm phát sinh một số vụ cháy rừng, khiến muội than, tro bụi phát tán rộng trong không khí, ảnh hưởng đến tầm nhìn, sinh hoạt và sức khỏe người dân. Đặc biệt, tại Điện Biên đã có 3 người bị bỏng nặng và 1 trường hợp tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.

Công nhân thi công trên các công trình trọng điểm ở TP Huế

Đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền Trung khiến số bệnh nhân liên quan thời tiết như tay chân miệng, tiêu hóa, say nắng… gia tăng rõ rệt, gây áp lực cho các cơ sở y tế. Nhiều người từ Quảng Trị, Huế vượt hàng trăm cây số đưa con đến TP Đà Nẵng khám, khiến khu vực khám bệnh các bệnh viện nơi đây luôn quá tải. Nắng nóng kéo dài cũng khiến số bệnh nhân lớn tuổi nhập viện tăng từ 10-20%, chủ yếu là các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Phòng chống nguy cơ đột quỵ, tai biến

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, các nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, bộ đội huấn luyện, nhân viên giao hàng… và người mắc bệnh mạn tính. Nắng nóng kéo dài có thể làm trầm trọng các bệnh lý tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh) có thể gây co thắt mạch máu, làm huyết áp biến động dẫn đến tai biến.

Người dân, du khách tắm biển tại bãi biển đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) vào chiều muộn để giải nhiệt

TS-BS Kiều Xuân Thy khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt; khi ra ngoài cần mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, đeo kính, khẩu trang. Đồng thời, uống đủ nước, bổ sung điện giải, tăng cường rau xanh, trái cây; hạn chế rượu bia và nước ngọt có ga. Người dân cũng cần bảo đảm an toàn thực phẩm để phòng bệnh tiêu hóa. Đối với nhóm dễ tổn thương như người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền cần được theo dõi sát. Khi có các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi hoặc ngất xỉu, cần nhanh chóng đưa người bệnh vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, cho uống nước mát hoặc dung dịch bù điện giải như oresol. Nếu không cải thiện, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tìm mọi cách tránh nóng Những ngày đầu tháng 4, các tỉnh miền Trung từ TP Đà Nẵng đến Hà Tĩnh hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt nhiều nơi gần 400C. Nắng đổ lửa làm đảo lộn sinh hoạt, người dân phải xoay xở đủ cách thích nghi. Tại TP Đà Nẵng, sáng sớm và chiều muộn đều có rất đông người tắm biển tránh nóng. Công nhân thi công trên các công trình trọng điểm ở TP Huế Tại TP Huế, nền nhiệt cao kết hợp gió Lào khiến thời tiết càng thêm khắc nghiệt, người dân và sinh viên chỉ còn cách đổ ra sông Hương, nơi có nhiều bóng cây. Một số gia đình không có điều hòa, phải tự chế bằng thùng xốp, quạt và đá lạnh để giảm nóng. Nắng nóng cũng buộc người lao động điều chỉnh giờ làm. Trên công trình nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhà thầu tăng ca đêm, dựng mái che, bố trí chỗ nghỉ để tránh sốc nhiệt cho công nhân.

NHÓM PV