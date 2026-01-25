Sức sống cơ sở

Sôi nổi Giải Vovinam mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 25-1, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức Giải Vovinam phường Lái Thiêu mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Giải Vovinam phường Lái Thiêu mở rộng

Giải đấu thu hút sự tham gia của 13 đội với hơn 200 vận động viên, đến từ các phường: Lái Thiêu, Thuận An, Thủ Dầu Một và Sài Gòn. Các vận động viên thi đấu ở nội dung đối kháng cá nhân, chia làm hai nhóm tuổi gồm nhóm cấp 1 (từ 6 đến 11 tuổi) và nhóm cấp 2 (từ 12 đến 15 tuổi).

Hơn 200 vận động viên tham gia giải
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Cụ thể, nhóm cấp 1 thi đấu ở 14 hạng cân, gồm 9 hạng cân nam (từ 27 kg đến 60 kg) và 5 hạng cân nữ (từ 25 kg đến 45 kg). Nhóm cấp 2 thi đấu ở 15 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam (từ 36 kg đến trên 60 kg) và 7 hạng cân nữ (từ 36 kg đến 57 kg).

Giải áp dụng thể thức đối kháng loại trực tiếp, mỗi trận đấu gồm 2 hiệp; trường hợp hòa sẽ thi đấu hiệp phụ và tính điểm thắng vàng.

Theo bà Bùi Ngọc Vi, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Lái Thiêu, Vovinam không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất mà còn là tinh hoa võ học dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ, ý chí vượt khó cho thế hệ trẻ.

thi đấu 1.JPG
Các vận động viên tranh tài bằng hình thức thi đối kháng trực tiếp

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn.

Thông qua giải đấu, nhiều vận động viên trẻ có năng khiếu được phát hiện, tạo nguồn kế cận cho phong trào Vovinam nói riêng và thể thao quần chúng của địa phương nói chung.

