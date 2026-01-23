Sôi nổi Hội thi karaoke “Mừng Đảng - Mừng Xuân” ở phường Tân Sơn Hòa

Tiết mục tứ ca "Điệp khúc mùa xuân" của Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ được phường Tân Sơn Hòa tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026); chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiết mục biểu diễn bài hát "Bài ca không quên" của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi đồng thời là dịp để tuyên truyền về tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng phường Tân Sơn Hòa trở thành phường hạnh phúc.

Tiết mục song ca "Lá cờ" của Phòng Văn hóa - xã hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại hội thi, các thí sinh đã lần lượt diễn các bài hát truyền thống cách mạng hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, công cuộc đổi mới đất nước, ca ngợi tình yêu thương con người, tình yêu cuộc sống.

THÚY BÌNH