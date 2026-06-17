Sôi nổi trò chơi dân gian, ẩm thực dưới chân núi Langbiang

Tại chương trình, người dân và du khách đã được thưởng thức những màn diễn tấu cồng chiêng, múa xoang đặc sắc, tham gia cổ vũ các môn thi đấu dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, lấy nước bằng bầu. Đồng thời khám phá không gian ẩm thực truyền thống với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Màn biểu diễn của 8 đội cồng chiêng đến từ các phường Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và xã Lạc Dương đã mang đến cho du khách bức tranh sinh động về văn hoá người K’Ho bản địa tại tỉnh Lâm Đồng.
Liên hoan là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lang Biang - Đà Lạt thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách.