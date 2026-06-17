Chuyển động Tây nguyên

Sôi nổi trò chơi dân gian, ẩm thực dưới chân núi Langbiang

SGGPO

Chiều 17-6, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chương trình liên hoan văn hóa cồng chiêng và ẩm thực kết hợp trò chơi dân gian, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026.

Sôi nổi hoạt động trò chơi dân gian dưới chân núi Langbiang. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN
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Trò chơi đẩy gậy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại chương trình, người dân và du khách đã được thưởng thức những màn diễn tấu cồng chiêng, múa xoang đặc sắc, tham gia cổ vũ các môn thi đấu dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, lấy nước bằng bầu. Đồng thời khám phá không gian ẩm thực truyền thống với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

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Đặc sản nòng nọc rừng, cà rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Cháo bí, cơm lam, thịt nướng là những món ăn truyền thống của người K'Ho tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Màn biểu diễn của 8 đội cồng chiêng đến từ các phường Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và xã Lạc Dương đã mang đến cho du khách bức tranh sinh động về văn hoá người K’Ho bản địa tại tỉnh Lâm Đồng.

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Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ người K'Ho. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Du khách xem các tiết mục biểu diễn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Liên hoan là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lang Biang - Đà Lạt thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách.

ĐOÀN KIÊN

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UBND phường Lang Biang Lang Biang Festival Hoa Đà Lạt Cồng chiêng Diễn tấu Bao bố Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên Đà Lạt Liên hoan

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