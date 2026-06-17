Sôi nổi trò chơi dân gian, ẩm thực dưới chân núi Langbiang

Sôi nổi hoạt động trò chơi dân gian dưới chân núi Langbiang. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Trò chơi đẩy gậy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại chương trình, người dân và du khách đã được thưởng thức những màn diễn tấu cồng chiêng, múa xoang đặc sắc, tham gia cổ vũ các môn thi đấu dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, lấy nước bằng bầu. Đồng thời khám phá không gian ẩm thực truyền thống với những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Đặc sản nòng nọc rừng, cà rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cháo bí, cơm lam, thịt nướng là những món ăn truyền thống của người K'Ho tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Màn biểu diễn của 8 đội cồng chiêng đến từ các phường Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và xã Lạc Dương đã mang đến cho du khách bức tranh sinh động về văn hoá người K’Ho bản địa tại tỉnh Lâm Đồng.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ người K'Ho. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách xem các tiết mục biểu diễn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Liên hoan là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lang Biang - Đà Lạt thân thiện, mến khách đến với đông đảo du khách.

ĐOÀN KIÊN