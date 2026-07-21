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Tỉnh Lâm Đồng: Bàn giao nhà cho thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

SGGPO

Ngày 21-7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Đàm Văn Cường (thôn Đắk Kual 5, xã Đức An), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Gia đình ông Đàm Văn Cường (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) nhận bàn giao căn nhà mới
Gia đình ông Đàm Văn Cường (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) nhận bàn giao căn nhà mới

Sau hơn 1 tháng thi công, với sự hỗ trợ của bộ đội, căn nhà cấp 4 có diện tích 45m², kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, đã hoàn thành.

Trong đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 60 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Đại diện gia đình, ông Đàm Văn Cường cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà mới kiên cố.

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Căn nhà mới giúp gia đình ông Đàm Văn Cường yên tâm phát triển kinh tế

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các gia đình phải chịu hậu quả chiến tranh.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đàm Văn Cường Chất độc hóa học Nhà cấp bốn Kháng chiến hậu quả chiến tranh

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