Hiện thực hóa khát vọng chinh phục công nghệ lượng tử

Ngày 16-7, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Năm lượng tử Gia Lai 2026.

Theo Sở KH-CN Gia Lai, Năm lượng tử Gia Lai 2026 là chuỗi hoạt động kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo, đầu tư và thương mại hóa công nghệ lượng tử, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ lượng tử thế giới.

Sự kiện gồm 4 hợp phần chính là khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo, có quy mô lớn về công nghệ lượng tử, dự kiến nhiều tổ chức trong nước và quốc tế sẽ tham gia. Chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12-2026 với nhiều hội nghị, cuộc thi và triển lãm quốc tế về khoa học, công nghệ lượng tử…

Toàn cảnh cuộc họp báo công bố thông tin về Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Theo TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE, nhiều năm qua, đơn vị đã chủ trì nhiều hội nghị khoa học quốc tế, trong đó có lĩnh vực lượng tử. Xuyên suốt Năm lượng tử Gia Lai 2026, ICISE sẽ tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và triển lãm quốc tế về công nghệ lượng tử. Trong đó, đơn vị tổ chức hội nghị kỷ niệm 20 năm ngưng tụ Bose-Einstein của polariton vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2026 nhằm tôn vinh GS Lê Sĩ Đảng.

TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICISE thông tin tại họp báo

TS Trần Thanh Sơn thông tin thêm, từ ngày 20 đến 24-7, GS Đàm Thanh Sơn sẽ về Việt Nam nói chuyện, truyền cảm hứng về khoa học lượng tử cho học sinh, sinh viên trong nước, góp phần lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực công nghệ chiến lược này.

Theo TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Năm lượng tử Gia Lai 2026 là hoạt động cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tạo ra những kết quả thực chất trong phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Theo TS Võ Xuân Hoài, thời gian qua, Gia Lai đã tiên phong phát triển khoa học lượng tử, tạo nền tảng để Việt Nam đủ năng lực tổ chức các sự kiện công nghệ lượng tử tầm quốc tế, qua đó khẳng định quyết tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lượng tử và mở rộng hợp tác với các đối tác trên thế giới.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết thêm, dù công nghệ lượng tử còn mới ở Việt Nam nhưng nhiều quốc gia đã làm chủ công nghệ lõi và từng bước ứng dụng vào thực tiễn, tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Vì vậy, Gia Lai chủ động chuẩn bị nền tảng học thuật, nguồn nhân lực để tiên phong phát triển công nghệ lượng tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại cuộc họp báo

Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ lượng tử, đồng thời giao các trường tăng cường đào tạo về lượng tử, bán dẫn, AI. Trường Đại học Quang Trung được định hướng tiên phong đào tạo, chuyển giao công nghệ và đầu tư máy tính lượng tử đầu tiên tại Việt Nam.

Xuyên suốt Năm Lượng tử sẽ diễn ra nhiều hội nghị, diễn đàn và sự kiện quốc tế như: trường học nâng cao về vật chất lượng tử tô-pô; diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử; triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn; hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng; chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử với 100 thí sinh đến từ 11 quốc gia và lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026...

NGỌC OAI