Đắk Lắk: Kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ giữa rừng đến bệnh viện

Chiều 18-7, Công an xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chuyển viện kịp thời một sản phụ chuyển dạ giữa rừng khi đi chặt mía thuê.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 17-7, Công an xã Vân Hòa nhận được tin báo về trường hợp chị La Lan Thị Sế (sinh năm 1995, trú địa bàn xã Vân Hòa) đang gặp nguy hiểm khi chuyển dạ trong lúc chặt mía thuê tại khu vực núi Đá Bàn, thôn Xuân Sơn, xã Vân Hòa. Khu vực này nằm xa trung tâm xã, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, các xe ô tô dịch vụ không tiếp cận được.

Lực lượng Công an xã Vân Hòa kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Ngay lúc này, Trung tá Hà Minh Cường, Phó Trưởng Công an xã Vân Hòa cùng lực lượng công an phối hợp Trạm Y tế xã sử dụng xe ô tô tải chuyên dụng tiếp cận lán trại nơi vợ chồng chị Sế đang tạm trú. Dù trời tối, đường rừng đi lại khó khăn, các lực lượng vẫn khẩn trương đưa sản phụ vượt hơn 40km đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên để được chăm sóc kịp thời. Tại đây, chị Sế sinh một bé trai nặng 3kg.

Sau khi sinh con, gia đình chị Sế gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Vân Hòa đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ chị trong lúc khó khăn.

MAI CƯỜNG