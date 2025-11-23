Đến tối 23-11, mưa lũ ở Trung bộ làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại 13.078 tỷ đồng

Tối 23-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở tại Trung bộ.

Theo cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai, mưa lũ đến 18 giờ ngày 23-11 đã khiến 102 người chết và mất tích (tổng số không thay đổi so với số liệu báo cáo buổi sáng 23-11). Tuy nhiên, số người chết tăng 1 người - tại tỉnh Khánh Hòa (trước đó được thống kê là mất tích).

Cụ thể, đã có 91 người chết (Quảng Trị 1 người, TP Huế 2 người, TP Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 5 người) và 11 người còn mất tích (TP Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người).

Tổng hợp thống kê đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt đã làm 1.154 nhà bị sập đổ và hư hỏng cùng 200.992 nhà bị ngập.Đến chiều 23-11, một số vùng ngập lụt đã thu hẹp đáng kể so với buổi sáng: Đắk Lắk hiện chỉ còn 2 xã (Hòa Mỹ và Hòa Thịnh), Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Về nông nghiệp, mưa lũ, sạt lở đã làm 82.147ha lúa, hoa màu và 117.067ha cây trồng lâu năm thiệt hại, cùng hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi và 1.157ha thủy sản bị thiệt hại.

Về lưới điện, đến chiều tối 23-11 có 920.141 khách hàng đã được khôi phục điện lưới, còn 258.045 khách hàng vẫn mất điện, chủ yếu tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai. Hiện, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 còn 62/301 xã, phường mất kết nối do mất điện và 343 trạm BTS mất kết nối.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, ước tính thiệt hại về kinh tế do mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại Trung bộ đến thời điểm này là 13.078 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

PHÚC VĂN