"Có lúc chúng tôi định buông tay theo dòng lũ”

Hơn 40 năm sống ở đất Hòa Thịnh, vợ chồng bà Hoa chưa từng chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. giữa tứ bề nước ngập, có lúc vợ chồng bà có ý định buông tay theo dòng lũ.

Ngày 22-11, nước lũ tại một số khu vực của xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu rút, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa thể quay trở về mái nhà của mình.

Trong dãy phòng học cũ của Trường Tiểu học Hòa Thịnh, những chiếc bàn được kê sát thành giường tạm. Bữa cơm cứu trợ chia vội đủ mang chút ấm lòng cho những người vừa trải qua nhiều ngày bị cô lập.

Vợ chồng bà Hoa ăn bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập

Ở góc phòng, vợ chồng ông Nguyễn Trí (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Hoa (1967, thôn Phú Hữu) lặng lẽ múc từng muỗng cơm, run rẩy đưa lên miệng. Đó là những hạt cơm đầu tiên sau nhiều ngày họ chỉ cầm cự bằng mì tôm sống và nước mưa.

Bà Hoa bùi ngùi, hơn 40 năm sống nơi đây, chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dằn đến vậy. Chiều tối 18-11, mưa như trút. Rồi nước từ thượng nguồn đổ về, dâng lên chậm rãi. Sáng 19, con nước lớn nhanh và chỉ mấy tiếng sau, tầm 9 giờ, nước ập vào nhà với tốc độ kinh hoàng. Chớp mắt, nước đã lên tới đầu.

Căn nhà của bà Hoa bị nhấn chìm trong tích tắc. Hai vợ chồng chỉ kịp leo lên chiếc ghe cũ để men sang nhà hàng xóm có tầng cao trú tránh.

Ghe chạy chừng 10m, nước tràn vô, dòng nước xiết cuốn cả hai rơi xuống.

Giữa cơn hoảng loạn, bà Hoa may mắn vớ được sợi dây điện vắt ngang. Ông Trí chìm trong dòng lũ đục ngầu. Bà quơ quào tìm chồng giữa dòng nước cuộn. Rồi từ khoảng nước mênh mông, bàn tay ông Trí chới với nhô lên. Ông uống quá nhiều nước, ú ớ không nói được.

Bà Hoa kéo chồng ngoi lên mặt nước rồi gắng sức tấp vào gần bồn nước để ông leo lên. Ông cũng cố đưa bà leo lên nhưng bà không dám, sợ bồn đổ, cả hai lại nguy hiểm.

Tài sản duy nhất còn lại của gia đình bà Hoa là con gà

Bà Hoa gồng mình tiến dần đến gốc mít, ôm chặt chống lại dòng nước.

Trong nhiều giờ trầm mình trong nước ngập, kiệt sức, vài khoảnh khắc nghĩ mình không còn ráng được, vợ chồng bà có ý định buông xuôi.

May mắn, họ được người thân phát hiện, dùng thuyền thúng vượt lũ tiếp cận, đưa cả hai thoát nạn, đến trường Tiểu Học Hoà Thịnh trú tránh.

Căn phòng học lúc này trở thành nơi nương náu của hơn chục con người, mỗi gia đình một góc nhỏ với vài vật dụng ít ỏi cứu được trong trận lũ. Bà con chia nhau từng gói mì để chống chọi cái đói.

Các tổ chức thiện nguyện đang phát hàng cứu trợ cho người dân

Cuộc tái thiết của nhiều gia đình ở Đắk Lắk sau lũ sẽ bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh

Những ngày sau đó, lũ vẫn dâng cao, không điện, không lương thực, hai vợ chồng già chỉ biết hứng nước mưa, chia nhau vài gói mì sống cầm hơi. Ông Trí vốn đang bệnh, lại dầm nước lạnh nên sốt, ho liên tục.

“Sau trận lũ này, giữ được mạng là điều quý nhất”, bà Hoa nói.

Sáng 22-11, khi nước bắt đầu rút, hai vợ chồng trở về thăm nhà. Căn nhà nhỏ tan tành, chỉ còn lại lớp bùn non lút đến đầu gối. Đồ đạc trôi sạch. Họ đứng lặng một lúc rồi đành quay về trường vì chưa thể dọn dẹp.

Trước khi rời nhà, bà Hoa bắt gặp con gà còn sống sót, nhẹ nhàng cho nó vào túi nilon mang theo. Vậy là ba “thành viên” cùng quay lại mái trường nơi đang tạm thời trở thành chốn an toàn duy nhất.

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản. Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét.

MAI CƯỜNG