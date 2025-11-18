Địa phương gửi gắm niềm tin vào “Sức sống cơ sở”

Tại lễ ra mắt trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức chiều 18-11, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã gửi gắm kỳ vọng chuyên đề sẽ mang hơi thở chân thực của cơ sở, phản ánh kịp thời và lan tỏa những câu chuyện đẹp từ cộng đồng.

Đến với lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương gửi gắm nhiều kỳ vọng vào trang chuyên đề của Báo SGGP.

Đồng chí cho biết, phường Bến Cát hiện có hơn 110 ngàn dân, tập trung nhiều tại các khu công nghiệp lớn, là địa phương thu hút đông người dân khắp nơi đến sinh sống và làm việc. Trong bối cảnh đó, việc có một kênh thông tin chính thống, gần gũi để truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng địa bàn dân cư là hết sức cần thiết.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), TPHCM. Ảnh: TÂM TRANG

Đồng chí kỳ vọng trang chuyên đề sẽ là cầu nối quan trọng, truyền tải thông tin sinh động – dễ hiểu – phù hợp, đồng thời phản ánh trung thực, khách quan đời sống cơ sở. Qua đó, sẽ ghi nhận, tôn vinh các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình; đồng thời chuyển tải kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền các cấp.

Đồng chí Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát mong muốn trang chuyên đề góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của các địa phương, từ tiềm năng phát triển, lợi thế thu hút đầu tư cho đến nếp sống văn minh, nghĩa tình của cộng đồng dân cư. Qua đó, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm xã hội của người dân.

Đại diện các địa phương kỳ vọng trang chuyên đề góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp ở khắp địa bàn dân cư. Trong ảnh: Hội LHPN phường Bình Hoà trồng hoa tô điểm không gian phố phường. Ảnh: TÂM TRANG

Trang chuyên đề cũng được kỳ vọng thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm trong quản lý, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phường Bến Cát cam kết phối hợp chặt chẽ với Báo SGGP, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nhằm góp phần làm phong phú thêm nội dung của trang “Sức sống cơ sở”.

Các đại biểu kỳ vọng “Sức sống cơ sở” sẽ góp phần lan tỏa những điểm sáng, mô hình hay, sức sống mạnh mẽ của địa phương, góp phần tô điểm cho bức tranh chung của thành phố. Trong ảnh: Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), Phường Tân Phước, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bày tỏ kỳ vọng vào trang chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, địa phương sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, đồng hành cùng phóng viên để phản ánh đúng và trọn vẹn những chuyển động tại cơ sở.

UBND phường Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành các công trình cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè trên địa bàn, tháng 7-2025. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo nhấn mạnh, phường Thủ Đức sẽ đưa “hơi thở” của trang chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn, xem đây là nhiệm vụ gắn với công tác tuyên truyền của địa phương.

Chuyên đề "Sức sống cơ sở" được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, nghĩa tình ở khắp các địa bàn dân cư. Trong ảnh: “Hẻm hoa tự quản” số 153, đường Nguyễn Thị Minh Khai do Nhân dân khu phố 27, phường Bến Thành trồng và chăm sóc. Ảnh: MẠNH THẮNG

“Sức sống cơ sở” sẽ trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên và người dân tham gia, qua đó lan tỏa những điểm sáng, mô hình hay, sức sống mạnh mẽ của địa phương, góp phần tô điểm cho bức tranh toàn cảnh của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo kỳ vọng.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Long Điền khang trang, sạch đẹp. Ảnh: TRÚC GIANG

Từ khu dân cư, gửi gắm đến trang chuyên đề “Sức sống cơ sở”, bà Trần Thị Đẹp, cán bộ hưu trí, phường Phú Lợi (TPHCM) cho biết, "mấy ngày nay theo dõi Báo SGGP online tôi thấy có thêm chuyên đề này, giúp tôi biết được nhiều thông tin đang xảy ra ở cấp cơ sở, đó là mô hình hay, cách làm tốt, tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa…".

Tuyến đường hoa trên địa bàn xã Tân Nhựt

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động, tạo môi trường gắn kết giữa cha mẹ và các con. Ảnh THU HƯỜNG

Tuyến hẻm khu phố 22, phường Bến Thành rực rỡ sắc cờ. Ảnh MẠNH THẮNG

"Chuyên đề còn là kênh thông tin để lãnh đạo, cán bộ cơ sở phản ánh các hoạt động từ thực tiễn, là cầu nối để đưa tiếng nói của bà con nhân dân đến các cấp lãnh đạo thành phố", bà Trần Thị Đẹp chia sẻ.

