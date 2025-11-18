Địa phương gửi gắm niềm tin vào “Sức sống cơ sở”

Đến với lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương gửi gắm nhiều kỳ vọng vào trang chuyên đề của Báo SGGP.
Đồng chí cho biết, phường Bến Cát hiện có hơn 110 ngàn dân, tập trung nhiều tại các khu công nghiệp lớn, là địa phương thu hút đông người dân khắp nơi đến sinh sống và làm việc. Trong bối cảnh đó, việc có một kênh thông tin chính thống, gần gũi để truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng địa bàn dân cư là hết sức cần thiết.
Đồng chí kỳ vọng trang chuyên đề sẽ là cầu nối quan trọng, truyền tải thông tin sinh động – dễ hiểu – phù hợp, đồng thời phản ánh trung thực, khách quan đời sống cơ sở. Qua đó, sẽ ghi nhận, tôn vinh các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình; đồng thời chuyển tải kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền các cấp.
Đồng chí Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát mong muốn trang chuyên đề góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của các địa phương, từ tiềm năng phát triển, lợi thế thu hút đầu tư cho đến nếp sống văn minh, nghĩa tình của cộng đồng dân cư. Qua đó, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm xã hội của người dân.
Trang chuyên đề cũng được kỳ vọng thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm trong quản lý, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Phường Bến Cát cam kết phối hợp chặt chẽ với Báo SGGP, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nhằm góp phần làm phong phú thêm nội dung của trang “Sức sống cơ sở”.
Bày tỏ kỳ vọng vào trang chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, địa phương sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, đồng hành cùng phóng viên để phản ánh đúng và trọn vẹn những chuyển động tại cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo nhấn mạnh, phường Thủ Đức sẽ đưa “hơi thở” của trang chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn, xem đây là nhiệm vụ gắn với công tác tuyên truyền của địa phương.
“Sức sống cơ sở” sẽ trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên và người dân tham gia, qua đó lan tỏa những điểm sáng, mô hình hay, sức sống mạnh mẽ của địa phương, góp phần tô điểm cho bức tranh toàn cảnh của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo kỳ vọng.
Từ khu dân cư, gửi gắm đến trang chuyên đề “Sức sống cơ sở”, bà Trần Thị Đẹp, cán bộ hưu trí, phường Phú Lợi (TPHCM) cho biết, "mấy ngày nay theo dõi Báo SGGP online tôi thấy có thêm chuyên đề này, giúp tôi biết được nhiều thông tin đang xảy ra ở cấp cơ sở, đó là mô hình hay, cách làm tốt, tấm gương tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa…".
"Chuyên đề còn là kênh thông tin để lãnh đạo, cán bộ cơ sở phản ánh các hoạt động từ thực tiễn, là cầu nối để đưa tiếng nói của bà con nhân dân đến các cấp lãnh đạo thành phố", bà Trần Thị Đẹp chia sẻ.