Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề Sức sống cơ sở

Hôm nay 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ ra mắt trang chuyên đề Sức sống cơ sở. Đây là không gian báo chí mới nhằm phản ánh chân thực, sinh động và kịp thời hơi thở cuộc sống tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM; đồng thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân bằng ngôn ngữ báo chí gần gũi, sinh động.

Sức sống cơ sở còn là diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân từ cơ sở; ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên...; lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình - những giá trị đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Việc ra mắt trang chuyên đề đánh dấu bước phát triển mới của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị đặc biệt.

Mời bạn đọc quét mã QR để truy cập trang chuyên đề Sức sống cơ sở

Trang chuyên đề được thiết kế với nhiều chuyên mục bám sát thực tiễn, như: Chuyển động xã phường; Đô thị - Môi trường; Kiến thức cộng đồng; Văn hóa phố phường; Mái ấm gia đình; Công dân số; Trong nhà - ngoài phố; Tôi có thấy... Ngoài nội dung phong phú, trang chuyên đề còn tích hợp bản đồ hành chính của từng xã, phường, đặc khu và các thông tin thiết yếu hàng ngày. Hình thức thể hiện đa dạng, từ bản tin nhanh đến phóng sự, longform, ảnh, video clip, đồ họa, podcast... giúp bạn đọc trải nghiệm các sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn.

THU HƯỜNG