Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề Sức sống cơ sở

Sức sống cơ sở còn là diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân từ cơ sở; ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên...; lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình - những giá trị đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Việc ra mắt trang chuyên đề đánh dấu bước phát triển mới của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giao phó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị đặc biệt.
Trang chuyên đề được thiết kế với nhiều chuyên mục bám sát thực tiễn, như: Chuyển động xã phường; Đô thị - Môi trường; Kiến thức cộng đồng; Văn hóa phố phường; Mái ấm gia đình; Công dân số; Trong nhà - ngoài phố; Tôi có thấy... Ngoài nội dung phong phú, trang chuyên đề còn tích hợp bản đồ hành chính của từng xã, phường, đặc khu và các thông tin thiết yếu hàng ngày. Hình thức thể hiện đa dạng, từ bản tin nhanh đến phóng sự, longform, ảnh, video clip, đồ họa, podcast... giúp bạn đọc trải nghiệm các sản phẩm báo chí hiện đại, hấp dẫn.