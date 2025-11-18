Mang niềm vui đến thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 18-11, UBND xã Củ Chi phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách.
Công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở được bàn giao cho hộ gia đình ông Trần Ngọc Châu (sinh năm 1941, thương binh ¼, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn) với diện tích 128m², tổng kinh phí 148 triệu đồng. Trong đó, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố và Công ty Cổ phần tập đoàn Masan tài trợ 130 triệu đồng, đơn vị đầu tư tài trợ 18 triệu đồng.
Ngôi nhà sau khi được sửa chữa với nền nhà được thay mới, mái, tường, bảo đảm an toàn, khang trang và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình ông Châu.
Đây là công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.