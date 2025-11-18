Mang niềm vui đến thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Căn nhà ấm áp, khang trang đã trở thành hiện thực đối với thương binh có hoàn cảnh khó khăn Trần Ngọc Châu (ngụ tại xã Củ Chi). Công trình thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng “Đất thép thành đồng”.

Ngày 18-11, UBND xã Củ Chi phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách.

Đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ bàn giao ngôi nhà được sửa chữa khang trang và các phần quà đến gia đình thương binh Trần Ngọc Châu

Công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở được bàn giao cho hộ gia đình ông Trần Ngọc Châu (sinh năm 1941, thương binh ¼, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn) với diện tích 128m², tổng kinh phí 148 triệu đồng. Trong đó, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố và Công ty Cổ phần tập đoàn Masan tài trợ 130 triệu đồng, đơn vị đầu tư tài trợ 18 triệu đồng.

Thương binh Trần Ngọc Châu bày tỏ xúc động tại lễ bàn giao ngôi nhà

Ngôi nhà sau khi được sửa chữa với nền nhà được thay mới, mái, tường, bảo đảm an toàn, khang trang và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình ông Châu.

Ngôi nhà sau khi được sửa chữa khang trang

Đây là công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

MẠNH THẮNG