Xã hội

Giao thông

Hãng hàng không Vietjet Air khai thác trở lại các chặng bay kết nối Côn Đảo

SGGPO

Ngày 18-11, hãng hàng không Vietjet Air thông báo, sẽ khai thác trở lại các chặng bay kết nối với sân bay Côn Đảo (VCS).

Máy bay Vietjet Air. Ảnh: VIETJET
Máy bay Vietjet Air. Ảnh: VIETJET

Theo đó, dự kiến từ ngày 25-11, đơn vị sẽ đưa vào vận hành 4 máy bay khai thác các tuyến Hà Nội - Côn Đảo và TPHCM - Côn Đảo, với tần suất mỗi chiều 1 chuyến/ngày. Đến ngày 15-12, đơn vị này tiếp tục đưa thêm 4 máy bay vào khai thác các tuyến trên, nâng số chuyến phục vụ trong ngày lên gấp đôi.

Được biết, trước đây, hãng hàng không Vietjet Air đã từng khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo và TPHCM - Côn Đảo từ tháng 4-2025. Nhưng đến giữa tháng 10-2025, đơn vị đã tạm ngừng khai thác các đường bay trên. Điều này khiến cho hành khách từ miền Bắc đến Côn Đảo phải bay nối chuyến đến TPHCM hoặc Cần Thơ, rồi mới tiếp tục di chuyển đến Côn Đảo.

Thông qua việc khai thác lại 2 đường bay này của Vietjet Air, hành khách có thêm lựa chọn, tiết kiệm thời gian, chi phí.

THÀNH HUY

Từ khóa

Côn Đảo Vietjet Air Đường bay Tần suất Hãng hàng không Máy bay Hành khách

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn