Hãng hàng không Vietjet Air khai thác trở lại các chặng bay kết nối Côn Đảo

Ngày 18-11, hãng hàng không Vietjet Air thông báo, sẽ khai thác trở lại các chặng bay kết nối với sân bay Côn Đảo (VCS).

Máy bay Vietjet Air. Ảnh: VIETJET

Theo đó, dự kiến từ ngày 25-11, đơn vị sẽ đưa vào vận hành 4 máy bay khai thác các tuyến Hà Nội - Côn Đảo và TPHCM - Côn Đảo, với tần suất mỗi chiều 1 chuyến/ngày. Đến ngày 15-12, đơn vị này tiếp tục đưa thêm 4 máy bay vào khai thác các tuyến trên, nâng số chuyến phục vụ trong ngày lên gấp đôi.

Được biết, trước đây, hãng hàng không Vietjet Air đã từng khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo và TPHCM - Côn Đảo từ tháng 4-2025. Nhưng đến giữa tháng 10-2025, đơn vị đã tạm ngừng khai thác các đường bay trên. Điều này khiến cho hành khách từ miền Bắc đến Côn Đảo phải bay nối chuyến đến TPHCM hoặc Cần Thơ, rồi mới tiếp tục di chuyển đến Côn Đảo.

Thông qua việc khai thác lại 2 đường bay này của Vietjet Air, hành khách có thêm lựa chọn, tiết kiệm thời gian, chi phí.

THÀNH HUY