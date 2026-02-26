Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân chuyên gia y tế đầu ngành

Ngày 26-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Anh hùng Lao động, ThS-BS Phan Kim Phương, nguyên Giám đốc Viện Tim, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc mừng ThS-BS Phan Kim Phương

Tại buổi gặp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến bền bỉ của Anh hùng Lao động, ThS-BS Phan Kim Phương với ngành y tế thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch.

Hiện nay, ThS-BS Phan Kim Phương vẫn gắn bó với ngành y tế, đóng góp năng lực và chuyên môn tại Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM). Bác sĩ dành nhiều tâm huyết với các chương trình mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc bác sĩ nhiều sức khỏe, niềm vui và tiếp tục góp sức cho ngành y tế TPHCM.

Bày tỏ niềm vui và xúc động, ThS-BS Phan Kim Phương cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với cá nhân bác sĩ, cũng như với tập thể Bệnh viện Tim Tâm Đức. Bác sĩ khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến năng lực và tâm huyết vì sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thăm và chúc mừng ThS-BS Phan Kim Phương tại Bệnh viện Tim Tâm Đức



Trong không khí thân tình, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Tim Tâm Đức trong hệ thống y tế, với chuyên ngành quan trọng như tim mạch. Bệnh viện còn tổ chức những chương trình thiện nguyện, hỗ trợ phẫu thuật tim cho các hoàn cảnh khó khăn, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Đồng chí chúc tập thể y, bác sĩ bệnh viện luôn mạnh khỏe và gặt hái thêm nhiều thành tựu.

Anh hùng Lao động, ThS-BS Phan Kim Phương (sinh năm 1958) là nữ phẫu thuật viên tim mạch tiêu biểu của Việt Nam. Bà có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của ngành phẫu thuật tim hiện đại tại TPHCM và cả nước. Từ năm 1992 - 2015, bà đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Viện Tim TPHCM. Trong thời gian này, viện không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật tim hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

GIAO LINH