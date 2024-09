Tác động từ việc FED cắt giảm lãi suất

Có thể cắt giảm thêm

Theo CNBC News, đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED từ năm 2020. FED đã lựa chọn cắt giảm lãi suất tham chiếu (0,5%) xuống phạm vi 4,75%-5% trên cơ sở những tiến triển về lạm phát và cân bằng rủi ro. Các nhà hoạch định chính sách của FED đưa ra dự báo lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay, thêm 1% vào năm 2025 và thêm 0,5% vào năm 2026 để đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 2,75%-3%.

Các chuyên gia đánh giá, FED đã có thêm niềm tin rằng tình trạng lạm phát đang tiến triển bền vững hướng tới 2%. Cơ quan này cũng cho biết sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ trong trường hợp xuất hiện rủi ro có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của FED, lưu ý đến hai mặt của nhiệm vụ kép là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Các nhà hoạch định chính sách của FED dự báo lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay, thêm 1% vào năm 2025 và thêm 0,5% vào năm 2026 để đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 2,75%-3%. Theo FED, tăng trưởng việc làm thị trường Mỹ gần đây giảm nhưng số liệu vẫn tích cực. Trong khi đó, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tháng 8 vượt dự báo.

Cuộc họp chính sách của FED lần này là cuộc họp cuối cùng trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 5-11. Các chỉ số chứng khoán lớn tại thị trường Mỹ đã đóng cửa với mức giảm nhẹ, giá vàng tăng vọt rồi lao dốc ngay sau đó và đồng USD tăng giá sau quyết định của FED.

Tác động đến người tiêu dùng

Giới chuyên gia nhận định việc FED cắt giảm lãi suất sẽ giúp giảm bớt một số áp lực tài chính mà người tiêu dùng đã phải gánh chịu trong hơn hai năm qua do lạm phát. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất chính sách này sẽ tác động cụ thể đến nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ như thế nào?

Theo Financial Times, lãi suất chính sách thấp hơn sẽ giúp giảm chi phí đi vay, khiến các doanh nghiệp và gia đình chi tiêu thoải mái hơn, trong khi tăng trưởng tiền lương trung bình hiện đang nhanh hơn giá cả do lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể. Chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống còn 2,5% từ mức đỉnh hơn 9% vào giữa năm 2022, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tuy gần đây đã tăng lên 4,2%, nhưng vẫn ở mức thấp so với mức trung bình dài hạn.

Tuy nhiên, việc hạ lãi suất chính sách sẽ tác động tiêu cực đến các khoản tiết kiệm của người tiêu dùng. Các ngân hàng đã nâng lãi suất cho các tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao khi FED tăng lãi suất chuẩn. Nhưng ngay khi có dấu hiệu FED cắt giảm lãi suất, những ngân hàng này đã hạ lãi suất tiết kiệm và nhiều khả năng sẽ giảm thêm nữa sau quyết định mới nhất của FED. Về lâu dài, lãi suất thấp hơn sẽ có xu hướng đẩy thị trường chứng khoán nói chung lên cao vì các nhà đầu tư chấp nhận nhiều rủi ro hơn khi lợi suất của các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ giảm.

Các nhà hoạch định chính sách cho biết việc FED cắt giảm lãi suất sẽ không làm thay đổi nhiều trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, chi phí vay thấp hơn sẽ được chuyển sang thị trường nhà ở, khuyến khích các nhà xây dựng tăng nguồn cung và thúc đẩy người sở hữu nhà cân nhắc việc bán nhà.

