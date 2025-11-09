Tác giả “Hoang mang” ra mắt MV mới đầy năng lượng

Hình ảnh trong MV

Anh cho biết việc phổ thơ Lâm Xuân Thi luôn đòi hỏi nhiều áp lực vì “thơ nhiều tầng nghĩa, nếu không khéo, âm nhạc sẽ bị nông”. Điểm nhấn của sản phẩm là phần thể hiện của hợp xướng Saigon Choir, giúp ca khúc có độ lan tỏa và cảm xúc cộng hưởng mạnh hơn.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và ê kip

MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện với phong cách tối giản trắng – đen, “hiện thực pha siêu thực nhẹ”, tạo cảm giác vui tươi nhưng không ồn ào. Dự án tiếp tục có sự đồng hành của nhạc sĩ Hoài An trong vai trò giám đốc sản xuất.

Võ Hoài Phúc cho biết âm nhạc của anh luôn xuất phát từ cảm xúc chân thành, dù đôi khi được lấy cảm hứng từ phim ảnh hay sách truyện. Nhắc lại giai đoạn TPHCM chống dịch – “nốt trầm” trong cuộc sống – anh cho rằng điều còn lại vẫn là niềm tin vào yêu thương. Anh khẳng định sẽ tiếp tục phổ nhạc thơ Lâm Xuân Thi như lời tri ân và để lan tỏa thông điệp tích cực đến khán giả.

MAI AN