Tác giả Hoàng Nam Tiến livestream bàn về chuyện kiếm tiền từ sức lao động, chất xám và sáng tạo

Thời gian gần đây, tác giả Hoàng Nam Tiến - hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, không chỉ thành công khi xuất bản ấn phẩm Thư cho em (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn), kể về mối tình vượt qua hai thế kỷ của thiếu tướng Hoàng Đan và vợ là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh. Cuốn sách ngay từ khi ra đời đã được bạn đọc đón nhận nhiệt tình và liên tục được tái bản.

Đặc biệt, một dấu ấn khác của Hoàng Nam Tiến là khi ông chuyển sang làm KOL (người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng), kết hợp cùng một số đơn vị xuất bản như Thái Hà Books, Alpha Books, Saigon Books… để thực hiện những phiên livestream bán sách trên nền tảng TikTok. Vốn là người có sức ảnh hưởng lớn nên những phiên livestream của ông Hoàng Nam Tiến thu hút đông đảo người quan tâm. Đáng kể, có những phiên livestream bán được 820 đơn hàng, thu về gần 200 triệu đồng.

Thời gian gần đây, tác giả Hoàng Nam Tiến đang là KOL sáng giá của nhiều đơn vị xuất bản trong nước

Vào lúc 20 giờ ngày 27-10, tác giả Hoàng Nam Tiến kết hợp cùng 1980Books thực hiện phiên livestream giới thiệu sách với chủ đề “Ai cũng có tiền - Làm sao kiếm tiền từ sức lao động, chất xám và sáng tạo” trên kênh Tiktok @hoangnamtien và @1980books, dự kiến kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Đây cũng chính là điểm nhấn của phiên livestream với những đầu sách nổi bật liên quan đến tiền bạc, quản lý tài chính cá nhân như: Tâm lý học về Tiền, Same As Ever - Quy luật bất biến của bản chất con người và tâm lý làm giàu, Giao dịch thiên nga đen, Tiền bẩn, Quản lý tài chính cá nhân cho người trẻ, Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả…

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh, ông Hoàng Nam Tiến hiểu rõ rằng kiếm tiền là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với bất kỳ ai, và đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ. Điều quan trọng thứ nhất trong cuộc đời của mỗi người có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng thứ nhì, đó chính là kiếm tiền. Tiền không chỉ giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm những điều thú vị.

Theo ông Hoàng Nam Tiến, trong thế kỷ 21, khi xã hội ngày càng phát triển, kiếm tiền không chỉ dừng lại ở việc lao động chân tay, mà quan trọng hơn là tận dụng chất xám, sự sáng tạo và khả năng tư duy.

Những cuốn sách về chủ đề tiền trong phiên livestream lần này sẽ cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về cách kiếm tiền, để hiểu được rằng tiền bạc không chỉ là công cụ để đạt được mục tiêu cá nhân mà còn phản ánh tâm lý và tư duy của mỗi người. Các bạn trẻ nên tư duy dài hạn, không để cảm xúc chi phối các quyết định tiền bạc. Quan trọng hơn, hãy kiếm tiền từ chất xám và sự sáng tạo, xây dựng thói quen tài chính lành mạnh và không ngại học hỏi từ những sai lầm để trưởng thành hơn.

