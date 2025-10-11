Tài khoản bất ngờ có 1 tỷ đồng, người phụ nữ liền báo công an

Ngày 11-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an phường Quy Nhơn Bắc (thuộc Công an tỉnh Gia Lai) vừa hướng dẫn, hỗ trợ công dân trong vụ việc chuyển nhầm tài khoản lên đến 1 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1976, trú phường Quy Nhơn Bắc) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng. Biết rõ số tiền không thuộc về mình, bà Hạnh ngay lập tức đến Công an phường Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh làm việc với công an để trả lại số tiền. Ảnh: CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là chị Lê Thị Hà G..

Công an đã hướng dẫn, hỗ trợ bà Hạnh hoàn tất thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, hành động trung thực của bà Hạnh cùng tinh thần trách nhiệm, kịp thời của Công an phường Quy Nhơn Bắc đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Sau khi nhận lại số tiền, chị G. đã gửi thư cảm ơn bà Hạnh và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Bắc vì sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm.

NGỌC OAI