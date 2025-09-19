Tai nạn liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

Khoảng 10 giờ ngày 19-9, tại hầm Thủ Thiêm (TPHCM) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Theo đó, xe tải biển số 51L-696… lưu thông hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ về đại lộ Võ Văn Kiệt, khi đến đoạn giữa hầm Thủ Thiêm đã va chạm liên tiếp với 3 ô tô con chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến 4 phương tiện hư hỏng, nhiều người trên xe hoảng loạn.

Tai nạn không gây thương tích về người nhưng do xảy ra giữa hầm nên giao thông bị cản trở nghiêm trọng. Lưu lượng xe đang hướng vào trung tâm TPHCM lớn, tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hàng ngàn phương tiện trên đại lộ Mai Chí Thọ phải xếp hàng kéo dài nhiều cây số, di chuyển rất khó khăn.

Tai nạn may mắn không gây thương vong về người. Ảnh: AX

Ngay sau sự cố, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp CSGT và các lực lượng chức năng có mặt điều tiết, xử lý hiện trường.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được khẩn trương giải quyết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

THU HOÀI - KIẾN VĂN