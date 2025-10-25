Pháp luật

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 14 khiến 2 người tử vong

Trưa 25-10, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua ấp Tân Thành 4, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, ông T.V.U. (sinh năm 1968, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy lưu thông theo hướng từ tỉnh Tây Ninh đi phường Đồng Xoài. Khi đến đoạn qua ấp Tân Thành 4, phường Đồng Xoài, xe của ông U. bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do ông L.V.T. (sinh năm 1954, ngụ phường Đồng Xoài) điều khiển, đang rẽ trái qua đường theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 nạn nhân ngã văng xuống đường, bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Hai phương tiện hư hỏng biến dạng.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm tốc độ để tránh những hậu quả đau lòng tương tự.

BÙI LIÊM

