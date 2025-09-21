Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong

Sáng 21-9, cơ quan chức năng xã Phước Thành và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Thành, TPHCM vào khuya 20-9, làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20-9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 và đường Tân Phú, thuộc ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con do ông N.Đ.T.N. (sinh năm 1993, ngụ xã Phước Thành) điều khiển, với xe máy của chị N.T.T.V. (sinh năm 1989, ngụ xã An Long, TPHCM), đang chở theo hai con ruột là bé N.H.L. (sinh năm 2019) và bé N.T.T. (sinh năm 2023).

Vụ tai nạn đã làm chị V. và bé L. tử vong tại hiện trường, bé T. bị thương nặng, qua đời trên đường đưa đi cấp cứu.

Người lái xe ô tô là ông N. cũng bị chấn thương, đã được đưa đi cấp cứu.

