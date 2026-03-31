Tái xuất điện ảnh sau 6 năm, NSƯT Đức Thịnh đảm nhận 3 vai trò

Trở lại điện ảnh với dự án Trùm sò , NSƯT Đức Thịnh đồng thời đảm nhận 3 vai trò: đạo diễn, đồng biên kịch cùng Hồ Hải và diễn viên chính.

Dự án điện ảnh gần nhất của Đức Thịnh là Người cần quên phải nhớ (2020). Sau đó, anh vắng bóng khỏi đường đua điện ảnh trong nhiều năm.

NSƯT Đức Thịnh trở lại đúng với sở trường trong Trùm sò. Ảnh: ĐPCC

Lần tái xuất này, việc vừa đứng sau máy quay để kiểm soát tổng thể câu chuyện, vừa trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh đòi hỏi Đức Thịnh liên tục chuyển đổi giữa vai trò đạo diễn và diễn viên.

Chia sẻ về dự án mới, Đức Thịnh cho biết những gì xoay quanh nhân vật chính mang lại cho anh nhiều chất liệu để phát triển thành phim điện ảnh, đồng thời tạo cảm hứng đặc biệt trong quá trình thực hiện.

Hoa hậu Mai Phương lần đầu lấn sân điện ảnh. Ảnh: ĐPCC

Trong Trùm sò, Đức Thịnh tiếp tục theo đuổi phong cách hài hước, dí dỏm, pha chút kịch tính - màu sắc từng được anh thể hiện trong Siêu sao siêu ngố và Trạng Quỳnh. Bộ phim chọn lối kể chuyện nhẹ nhàng, đời thường, với tiếng cười đến từ những tình huống quen thuộc.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Thanh Thúy, Phương Nam, Hoa hậu Mai Phương, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài...

Diễn viên Phương Nam cũng có vai diễn hứa hẹn thú vị. Ảnh: ĐPCC

Phương Nam cho biết anh bị thu hút bởi nhân vật Tôm Hùm - một giang hồ nghĩa hiệp - ngay khi đọc kịch bản. Trong khi đó, Trùm sò cũng đánh dấu lần đầu Hoa hậu Mai Phương thử sức với diễn xuất. Theo ê-kíp, cô mang đến những mảng miếng hài nhẹ nhàng, tự nhiên.

Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam và Hoàng Tóc Dài là những gương mặt còn lại tham gia bộ phim.

Và Hoàng Tóc Dài tạo nên mảnh ghép chính của phim. Ảnh: ĐPCC

Theo ê-kíp, quá trình thực hiện phim gặp không ít thách thức, đặc biệt tại bối cảnh chính ở Phan Rang, nơi thời tiết ban ngày nắng gắt, đêm lạnh, cát bay nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình. Có những đại cảnh, thời gian quay kéo dài gấp đôi dự kiến.

Bối cảnh ghi hình khắc nghiệt của đoàn phim. Ảnh: ĐPCC

Trùm sò xoay quanh nhân vật cùng tên giàu có nhưng nổi tiếng ki bo, bủn xỉn. Sau khi bị mất một lượng vàng lớn, nhân vật này tham gia vào một vụ cướp cùng hai người bạn thuở nhỏ là Tôm Hùm và Thị Hến.

Phim dự kiến ra rạp ngày 24-4.

HẢI DUY