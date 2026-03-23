Phim "Bẫy tiền" trở lại rạp chiếu sau 6 tháng

Sau gần nửa năm im ắng kể từ khi bất ngờ dời lịch trước thềm công chiếu, " Bẫy tiền" chính thức quay trở lại với poster và trailer mới, đồng thời ấn định ngày ra rạp 10-4.

Sau khi tuyên bố dời ngày khởi chiếu sát thời điểm vào tháng 11-2025, Bẫy tiền - phim Việt về vấn nạn lừa đảo chính thức tung thông tin trở lại. Bộ phim tiếp tục hé lộ nhiều chi tiết về câu chuyện đầy căng thẳng xoay quanh những cám dỗ của tiền bạc và vạch trần chiêu trò tinh vi của nạn lừa đảo qua điện thoại.

Poster mới ấn định ngày quay lại rạp chiếu của phim "Bẫy tiền". Ảnh: ĐPCC

Là phim điện ảnh Việt khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo - một chủ đề “nóng” của xã hội, Bẫy tiền đưa khán giả bước vào hành trình nghẹt thở, nơi những quyết định sai lầm có thể phải trả giá bằng chính mạng sống.

Trailer mới của phim tiếp tục mở ra bầu không khí kịch tính với nhịp phim dồn dập, các mối quan hệ chồng chéo và những tình huống đặt nhân vật vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tiền bạc trở thành “cái bẫy” khó thoát với nhân vật trung tâm là Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát).

Bên cạnh ý tưởng hấp dẫn, Bẫy tiền còn thu hút sự chú ý với dàn diễn viên thực lực, đánh dấu lần kết hợp đầu tiên trên màn ảnh rộng giữa Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng. Bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc và triển vọng như Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi… hứa hẹn mang đến những tuyến nhân vật đa chiều và giàu cảm xúc.

Câu chuyện trong phim được ê-kíp chỉnh sửa để mang đến phiên bản chất lượng hơn. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, việc phim bất ngờ rời khỏi đường đua phòng vé ngay trước thềm công chiếu từng khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò và đặt ra nhiều giả thuyết.

Theo nhà sản xuất Hằng Trịnh, việc dời lịch chiếu nhằm giúp cho bản phim có thể tốt hơn nữa, đồng thời tránh được các rủi ro nhạy cảm không đáng có.

Đồng quan điểm, đạo diễn Oscar Dương khẳng định, việc thay đổi lịch chiếu là một lựa chọn cần thiết để mang đến cho khán giả một phiên bản chất lượng với mục tiêu cân bằng nhịp phim, làm rõ tâm lý nhân vật và thêm thắt những yếu tố kịch tính cần thiết.

Cặp đôi diễn viên chính Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng. Ảnh: ĐPCC

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10-4.

HẢI DUY