Thị trường điện ảnh Việt: Đa dạng nội dung, mở rộng phòng chiếu

Điện ảnh Việt đang ở giai đoạn phát triển với mức tăng trưởng nhảy vọt và sự sôi động nối dài. Bài toán quan trọng đặt ra lúc này là làm sao để duy trì sự phát triển bền vững, tăng cả về lượng và chất.

Dịch chuyển tích cực

Tháng 3, thị trường điện ảnh Việt tiếp tục nối dài sự sôi động của mùa phim Tết 2026 khi Tài (đạo diễn Mai Tài Phến) đã vượt 100 tỷ đồng doanh thu. Quỷ nhập tràng 2 (đạo diễn Pom Nguyễn) cũng gia nhập câu lạc bộ phim có doanh thu trăm tỷ đồng. Điều đáng chú ý là tháng 3 vốn là mùa thấp điểm của điện ảnh, nhưng nay đã được các nhà làm phim khai thác hiệu quả.

Đoàn phim Tài thực hiện hoạt động quảng bá sôi nổi tại TPHCM - ĐPCC

Chia sẻ về thực tế ngành điện ảnh thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam, cho biết: Trước đây, các nhà làm phim đều mong muốn tác phẩm của mình được phát hành vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, 30-4 và 1-5, Quốc khánh 2-9…, tránh các khoảng thời gian như các tháng 3, 6, 7, 10 được xem là thấp điểm. “Với các nhà làm phim trong nước, việc đúng thời điểm phát hành quan trọng không kém việc làm ra bộ phim hay.

Nó không chỉ tránh được sự cạnh tranh khốc liệt về suất chiếu, mà còn tăng cơ hội đạt kết quả thương mại tốt. Tuy nhiên, thời gian qua, những giai đoạn thấp điểm cũng đang cho thấy có tiềm năng doanh thu lớn”, ông Hoàng Hải cho biết thêm.

Tính chung doanh thu, ngoài hai thị trường truyền thống lớn nhất là TPHCM và Hà Nội, khán giả khu vực miền Bắc và miền Trung đều có xu hướng tăng. Khu vực phía Bắc (không tính Hà Nội) hiện chiếm khoảng 10% doanh số thị trường (tăng 3% so với năm 2024).

Nguyên nhân là do việc xuất hiện ngày càng nhiều phim có câu chuyện, bối cảnh, nhân vật… gần gũi với khán giả khu vực này. Tại khu vực miền Trung, lượng khán giả đến rạp cũng tăng mạnh, ngang bằng với toàn bộ khu vực miền Nam (không tính TPHCM).

Về mặt thể loại, dòng phim lịch sử bứt phá với thị phần tăng lên khoảng 23%, vượt qua cả chính kịch (22%), hài (18%), kinh dị (15%)... Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng và cũng nằm trong xu hướng chung của nhiều quốc gia trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ, nhiều nhà làm phim đều nhìn nhận, nếu được đầu tư xứng đáng và chất lượng tương xứng với kỳ vọng khán giả, chắc chắn dòng phim lịch sử sẽ tiếp tục được đón nhận mạnh mẽ.

Vẫn còn nhiều thách thức

Trong bức tranh gam màu sáng, bài toán về sự phát triển bền vững vẫn đang đặt ra nhiều thách thức cho điện ảnh Việt. Dù doanh thu trung bình của phim Việt trong năm 2025 đạt đến 69 tỷ đồng/phim, nhưng có đến 70% phim đạt doanh thu dưới 50 tỷ đồng. Cá biệt, có nhiều phim doanh thu đạt chưa đến 1 tỷ đồng.

Riêng đối với thể loại phim kinh dị, mặc dù tổng thị phần của thể loại này khá ổn định (chiếm khoảng 15%) nhưng doanh thu trung bình của mỗi phim lại tương đối thấp, chỉ khoảng 30-40 tỷ đồng/phim. Ông Nguyễn Hoàng Hải phân tích: “Thực tế tỷ lệ thành công của phim kinh dị hiện nay thấp nhất trong các thể loại phim. Chỉ những bộ phim có câu chuyện thật sự khác biệt mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của nhóm khán giả yêu thích”.

Thị trường điện ảnh Việt đang hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp cao nhất toàn cầu. Đây không phải là mục tiêu xa vời khi năm 2025, điện ảnh Việt đã có hơn 70 triệu lượt vé bán ra, bỏ xa nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan (36,7 triệu vé), Malaysia (34,9 triệu vé)…

Tuy nhiên, dư địa phát triển của điện ảnh Việt Nam hiện chưa được đánh giá cao, chỉ số lượt xem bình quân đầu người mới chỉ đạt 0,7 (mỗi người Việt Nam xem phim rạp 0,7 lần/năm). Bài toán lớn hiện nay bên cạnh nâng chất các tác phẩm điện ảnh còn là việc gia tăng tỷ lệ phòng chiếu/triệu dân vốn đang còn thấp so với khu vực (khoảng 12 phòng/triệu dân). Trong đó, phát triển hệ thống rạp chiếu ở các khu vực ngoại thành, tỉnh lẻ cần được quan tâm.

Hai năm 2025-2026 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt khi các bộ phim nội địa liên tiếp phá kỷ lục về doanh thu phòng vé. Tổng doanh thu phòng vé đạt 5.600 tỷ đồng cùng hơn 70 triệu lượt vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. Trong đó, chỉ tính riêng về doanh thu phim Việt năm 2025 đã tương đương với doanh thu toàn thị trường điện ảnh Việt Nam năm 2018.

VĂN TUẤN