Khởi quay phim điện ảnh về Hoàng hậu Nam Phương

Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng vừa chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

Đây là phim điện ảnh đầu tiên lấy bối cảnh chính tại Đại nội Huế với hơn 90% nội dung câu chuyện là cuộc sống hoàng gia. Ngoài bối cảnh chính là Điện Kiến Trung, các cung điện khác như: Điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung, Thái Bình Lâu… đều sẽ được tái hiện sống động trong giai đoạn 1930-1945.

Ngoài ra, phim còn được quay ở các địa danh khác như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pháp, nơi Hoàng hậu Nam Phương đã sống những năm tháng cuối đời.

Đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng tại sự kiện cúng khai máy. Ảnh: ĐPCC

Trước ngày khai máy, đoàn phim đã có buổi lễ viếng và dâng hương tại Thế Miếu - nơi thờ tự tôn nghiêm các vị vua triều Nguyễn.

Theo ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, phim lịch sử luôn rất khó, đặc biệt trong bối cảnh nghiên cứu và phối hợp còn hạn chế, nên chắc chắn sẽ có những thiếu sót.

Theo ông, với sự tâm huyết của ê-kíp, mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ phim, mà là kể được câu chuyện văn hóa Huế một cách trọn vẹn.

Đạo diễn Namcito cùng với Bảo Nhân cầm trịch dự án. Ảnh: ĐPCC

Hoàng hậu cuối cùng thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hư cấu lịch sử, là phim điện ảnh đầu tiên lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Bộ phim kể về quãng thời gian 10 năm sống trong hoàng cung của Hoàng hậu Nam Phương cho đến ngày hoàng gia rời khỏi Đại nội Huế, lột tả đầy đủ cung bậc của cuộc sống hôn nhân hoàng tộc đầy thăng trầm lẫn những biến động của thời đại.

Hiện ê-kíp chưa tiết lộ danh tính các diễn viên sẽ tham gia trong phim. Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự hợp tác giữa Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, dự kiến khởi chiếu năm 2027.

Tin liên quan Cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu được tái hiện trên màn ảnh rộng

HẢI DUY